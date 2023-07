Lkw-Unfall bei Wildeshausen: Diesel und Rückstau auf der A1

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

In der Nacht kam es zu einem Lkw-Unfall auf der A1 bei Wildeshausen. © dpa/Symbol

Ein Autofahrer hat einen Lastwagenfahrer am Samstag in der Frühe auf der A1 im Bereich Wildeshausen zur Kollision mit Schutzplanke gezwungen. Es liefen mehrere Hundert Liter Diesel aus. Die Reinigungsarbeiten laufen.

Am Samstag, 22. Juli, gegen 3:50 Uhr befuhr ein 41-Jähriger seinen Lastwagen mit Anhänger den rechten Fahrstreifen der A1 in Richtung Hamburg und erreichte das Ende des dreispurigen Ausbaus. Am Übergang zum zweispurigen Ausbau überholte ihn noch ein Autofahrer, der nach Angaben der Polizei viel zu früh wieder nach rechts einscherte, sodass der 41-Jährige nach rechts ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Außenschutzplanke, die über eine Länge von 50 Metern beschädigt wurde.

Am Lastwagen und dem Anhänger entstand erheblicher Sachschaden. Bei der Kollision wurden neben drei Reifen auch der Tank aufgerissen, sodass mehrere Hundert Liter Diesel auf die Fahrbahn ausliefen. Zur Absicherung des Gefahrenbereichs wurde die Autobahnmeisterei Wildeshausen alarmiert, die den rechten Fahrstreifen sperrte.

Langer Rückstau auf der A1

Ein Spezialfahrzeug musste zur Reinigung der Fahrbahn eingesetzt werden. Da auch Diesel ins Erdreich eindrang, mussten erhebliche Mengen Erde ausgekoffert und entsprechende Stellen mit neuem Boden wieder verfüllt werden. Der Lastwagen mit Anhänger war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Autobahnpolizei Ahlhorn bittet darum, dass sich Zeugen des LKW-Unfalls unter der Telefonnummer 04435/93160 melden. Aufgrund der noch andauernden Bergungs- und Reinigungsmaßnahmen bis planmäßig 15:30 Uhr kommt es zu erheblichem Rückstau im dreispurigen Ausbau von bis zu 15 Kilometern. Im Rückstau ereigneten sich bereits zwei Folgeunfälle mit leichten Sachschäden, teilte die Polizei mit.