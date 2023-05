Bei Wildeshausen: Brummi-Fahrer mit 2,54 Promille auf der A1

Von: Dierk Rohdenburg

Zwei stark betrunkene Lasterfahrer hat die Polizei am Samstag auf der A1 bei Wildeshausen aus dem Verkehr gezogen. Einer der Fahrer hatte einen Promillewert von 2,54.

Wildeshausen – Am Samstag, 29. April 2023, meldete gegen 9 Uhr ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Fahrtrichtung Bremen einen Sattelzug, der in deutlicher Schlangenlinie fuhr. Schon fünf Minuten später konnte eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn das Fahrzeuggespann auf dem Parkplatz Delmetal kontrollieren. Ein Atemalkoholtest bei dem 59-jährigen Fahrer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,54 Promille.

Mit 2,54 Promille auf der A1 unterwegs: Führerschein und Fahrzeugschlüssel weg

Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des Beschuldigten beschlagnahmt. Zudem wurde die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung von 1000 Euro angeordnet, die auch einbehalten werden konnte.

Dem 59-Jährigen wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden zu Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Diese wurden am Sonntag an einen Ersatzfahrer aus der Firma wieder ausgehändigt.

Weitere Alkoholfahrt auf der A1 – Schlangenlinien auch mit 1,69 Promille

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer meldeten am Samstagabend gegen 20:30 Uhr auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück einen Sattelzug, der in Schlangenlinie fuhr. Durch eine Streife der Autobahnpolizei Ahlhorn konnte das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Wildeshausen-West kontrolliert werden. Dabei wurde in der Atemluft des 26-jährigen Fahrers Alkoholgeruch festgestellt.

Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,69 Promille. In Absprache mit dem Bereitschaftsdienst der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Blutentnahme sowie die Beschlagnahme des Führerscheines angeordnet. Eine Sicherheitsleistung konnte aufgrund fehlender Zahlungsmittel nicht einbehalten werden. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.