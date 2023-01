Forderung des Denkmalschutzes: Gastwirt Frank Stauga muss Hütten abbauen

Von: Ove Bornholt

Abgebaut: Die Hütten beim „Alten Amtshaus“ sollen das denkmalgeschützte Gesamtbild rund um die Alexanderkirche gestört haben. © dr

Gastronom Frank Stauga muss seine Hütten vor dem „Alten Amtshaus“ in Wildeshausen abbauen. Der Denkmalschutz bemängelte „zu viel Oktoberfest“.

Wildeshausen – Bekanntlich soll man die Rechnung ja nicht ohne den Wirt machen, ohne den Denkmalschutz aber auch nicht: Diese Erfahrung hat nun Gastronom Frank Stauga aus Wildeshausen gemacht. Er betreibt das „Alte Amtshaus“ an der Herrlichkeit. Infolge der Corona-Einschränkungen ließ er im Herbst 2020 mehrere Hütten tischlern und stellte sie an der Straße auf – gefördert durch Coronahilfen.

Doch vor Kurzem hat der Denkmalschutz des Landkreises Oldenburg gefordert, dass die sechs mobilen Buden an der Herrlichkeit entfernt werden. Grund: Sie würden das Gesamtbild rund um die Alexanderkirche stören.

„Hier unterliegt ja alles dem Denkmalschutz“

„Hier unterliegt ja alles dem Denkmalschutz“, sagt Stauga mit Blick auf das Amtshaus, das Nebengebäude, die ehemalige Polizei und die Alexanderkirche. Dem Ensemble sind die Buden laut der Behörde allerdings nicht förderlich. „Dabei wurde die Anschaffung durch Coronahilfen finanziert. Auf der einen Seite fördert der Staat das Vorhaben maßgeblich, auf der anderen Seite will er, dass die Buden abgebaut werden“, wundert sich der Gastronom.

Die Hütten bestehen aus Konstruktionsvollholz, das geflämmt und wetterfest präpariert wurde. Als Schutz gegen Wind und Regen kann an den Seiten Bühnenstoff hochgezogen werden, der eine ausreichende Belüftung zulässt. Auch eine Heizmöglichkeit ist gegeben.

Stauga hatte die Buden damals errichtet, weil die Innengastronomie wegen der Corona-Maßnahmen stark eingeschränkt war. Über die Jahre fanden auch immer wieder Veranstaltungen dort statt. Unsere Zeitung berichtete sowohl über den Aufbau als auch Events. Warum störte sich der Denkmalschutz denn nun, nach zwei Jahren, an den Hütten? Es sei wohl an anderer Stelle Ähnliches geplant gewesen, berichtet Stauga aus seinem Gespräch mit der Behörde. Da seien seine Buden dann in den Fokus gerückt.

Denkmalschutz vorher nicht eingebunden

Das bestätigt Stefan Effenberger von der Denkmalschutzbehörde auf Nachfrage unserer Zeitung. „Wir bekommen immer mal wieder Anfragen, in denen es heißt, andere dürften ja auch solche Bauten errichten.“ Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass die Buden aus Sicht des Denkmalschutzes weichen müssen. „Die Herrlichkeit ist ja eine Perle mit unfassbar hochrangigen Baudenkmalen“, so Effenberger. Da passten die Hütten stilistisch einfach nicht. „Das ist ein bisschen zu viel Oktoberfest.“ Deswegen greife der sogenannte Umgebungsschutz für Denkmäler.

Als Eigentümer des „Amtshauses“ sei Stauga verpflichtet, diesen einzuhalten, betont Effenberger. „Wenn er uns damals vor der Errichtung gleich gefragt hätte, hätten wir ihm gesagt, dass das schwierig sei.“ Und bei der Genehmigung der Corona-Hilfen hätten Aspekte des Denkmalschutzes keine Rolle gespielt.

„Wir müssen damit klarkommen“, stellt Stauga trocken fest. Immerhin habe er in Verhandlungen erreicht, dass andere Holzkonstruktionen, die sich näher am Restaurant befinden, stehen bleiben dürfen. Und: „Ich darf meine Hütten wieder aufbauen, wenn ich sie danach entferne.“ Zeitlich begrenzt kann er also wieder auf die witterungsgeschützte Außengastronomie zurückgreifen. Und das werde er auch tun, kündigt der Wirt an.

Damit würde er dann ganz im Sinne von Effenberger handeln. Eine temporäre Nutzung über ein paar Wochen sei kein Problem, sagt er. „Zum Beispiel früher bei ,Genuss am Fluss‘ und jedes Jahr beim historischen Weihnachtsmarkt erlauben wir das ja auch. Wir sind die Letzten, die so etwas im Wege stehen wollen.“