Kinderschützenregiment auf dem Weg in den Krandel

Von: Dierk Rohdenburg

Mit König Lennard Wulf und Königin Franziska Pleus ging es in den Krandel. © dr

Wildeshausen – Der letzte Tag des Gildefestes in Wildeshausen ist angebrochen. Bei herrlichem Sonnenschein brachen alle Offiziere bis einschließlich Major, der Kinderschützenkönig Lennard Wulf mit seiner Königin Franziska Pleus, die Ehrendamen und natürlich die Kinderschützen mit den Musikgruppen am Samstag um 14.35 Uhr in den Krandel auf.

Die Straßen in der Wildeshauser Innenstadt waren gesäumt von Zuschauern, die den Kindern zujubelten und Fotos machten.

Für den 15-jährigen Lennard Wulf, der in Colnrade wohnt, ist es der letzte Tag seiner Regentschaft. Der Jugendliche hat das Jahr nach eigenen Angaben sehr genossen. Besonders spaßig fand er es, dass er in den Tagen nach dem Königsschuss von seinen Lehrern mit „Majestät“ begrüßt wurde. „Mit 17 Jahren trete ich in die Gilde ein“, kündigte Wulf beim Ketteputzen am Freitag an. Dann müsse er zwar noch fünf Jahre warten, bis er am Königsschießen der Erwachsenen teilnehmen könne, aber sein Plan sei es, sofort dabei zu sein.

Ab 16 Uhr startet der Kindernachmittag im Krandel

Ab 16 Uhr startet im Krandel der Kindernachmittag mit Spielen und Hüpfburg sowie Musikdarbietungen des Musikkorps Wittekind auf dem Festplatz.

Das Königsschießen beginnt um 17 Uhr.

Vor dem Rathaus hatten sich bereits 26 Jungen angemeldet. Das waren so viele, wie im vergangenen Jahr im Krandel teilgenommen haben. Die Zahl kann aber noch steigen, weil im Krandel weitere Anmeldungen möglich sind.

Gegen 18.30 Uhr wird mit dem Finale und der Krönung der Majestät gerechnet, die anschließend in die Stadt einmarschiert. Es schließt sich der Kinderkönigsball mit DJ FLO und der Top-40-Band „Promise“ im Zelt an.

Um 22 Uhr ist das Kinderschützenfest offiziell beendet. Der neue Kinderkönig wird zur Gildeuhr an der Westerstraße geleitet, um den Countdown bis zum nächsten Gildefest einzustellen. Anschließend ist auf dem Stellmacherplatz der Umtrunk für Erwachsene geplant. Ab 22 Uhr beginnt der Tanz zum Ausklang des Gildefestes im Festzelt mit DJ Ralf und „Promise“ bis zum frühen Morgen.