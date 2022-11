Studie im Alexanderstift: Wie dementen Senioren durch Singen geholfen werden kann

Alexanderstift nimmt an Studie zur Erforschung von Depressionen und Demenz teil

+ © Eilers In kleiner Runde: Singleiterin Helgard Füchsel (Zweite von links) mit einigen Senioren des Alexanderstifts. © Eilers

Das Alexanderstift in Wildeshausen nimmt an einer Studie teil. Dabei geht es darum, wie dementen Senioren durch Singen geholfen werden kann.

Wildeshausen – Depressionen und Demenz im Alter mit gemeinsamem Singen behandeln – klappt das? Das Team um Professor Gunter Kreutz von der Universität Oldenburg erforscht genau diese Frage. Das Altenzentrum Alexanderstift an der Heemstraße in Wildeshausen nimmt mit seinen Bewohnern an der internationalen Studie „Middel“ teil.

Nur drei Bewohner haben sich dieses Mal um Singleiterin Helgard Füchsel in einem Saal des Alexanderstifts versammelt. Ein Coronafall im Heim war schuld, meist kommen acht, manchmal auch zehn Personen zum gemeinsamen Singen. Füchsel schlägt ihr Liederbuch auf: „Singen hält jung“, steht auf der Vorderseite.

Jeder Bewohner reagiert anders

Die Singleiterin fängt an, auf ihrer Gitarre zu spielen, singt „Willkommen zur Musik“, ein Begrüßungslied. Eine Bewohnerin, die die Pflegerin später mit „Gabi“ anspricht, sitzt zusammengesunken auf ihrem Stuhl. Ihre Beine hat sie ineinander verschränkt, ihr Kopf hängt etwas schief nach vorn und erreicht fast ihren Brustkorb. Minutenlang verharrt sie so. Döst sie, schläft sie? Niemand weiß es so genau. Füchsel spielt gerade „Hoch auf dem gelben Wagen“. Die anderen Teilnehmer sitzen beide im Rollstuhl und heißen Hildegard und Hermann. Während Hermann bei jedem Lied mitsingt und zufrieden ausschaut, schweigt Hildegard, verfolgt das Geschehen aber mit großen Augen. Später klärt sich auf, warum Hermann so extrem textsicher ist: „Er hat 70 Jahre seines Lebens in Chören gesungen“, verrät die Singleiterin.

Füchsel ist gerade bei der Stelle „Lustig schmettert das Horn. Felder, Wiesen und Auen“ angelangt, als Gabi, die vorher wie versteinert dagesessen hat, sich plötzlich rührt. Ihre Füße schießen paarweise nach vorn und ihre Lippen fangen an, sich zur Musik zu bewegen. Dann erschlaffen ihre Beine wieder und kehren in die Ausgangshaltung zurück. Später, bei „Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt“, passiert erneut etwas Unerwartetes: Sie löst ihre ineinander verschränkten Beine, stellt sie nebeneinander, schleudert sie wieder nach vorn und wieder bewegen sich ihre Lippen zur Musik. Singt sie mit, summt sie mit? Das lässt sich nicht sagen, dafür ist es zu leise.

Senioren entspannen sich

Das Alexanderstift bietet neben dem Singen in der Gruppe mit zehn Bewohnern auch eine Musiktherapie in Kleingruppen für fünf Teilnehmer an. „Aber beim Singen in einer größeren Gruppe passiert mehr Unerwartetes. Und siehe da, es gehen uns ein paar Fische ins Netz“, veranschaulicht Kreutz später die Verhaltensänderung mancher Bewohner beim Singen.

Insgesamt begleitet die Universität Oldenburg die Heime über einen Zeitraum von sechs Monaten. In den ersten drei Monaten trifft sich die Singgruppe zweimal in der Woche, in den darauffolgenden drei Monaten einmal die Woche. „Normalerweise, also wenn acht oder mehr Bewohner mitmachen, singen vier von ihnen laut mit, es geht viel fröhlicher zu – und es wird viel gelacht“, schildert Singleiterin Füchsel. Eine Bewohnerin habe sogar Walzer getanzt.

„Müssten wir nicht eigentlich die glücklichsten Menschen sein, bei all den Stimmungsaufhellern, die wir einnehmen?“, fragt Professor Kreutz später rhetorisch. „Können wir nicht vom Pharmakuchen etwas abschneiden und das hier investieren?“ Damit meint er das gemeinsame Singen. „Und das hat keine Nebenwirkungen, es kann nichts schiefgehen.“

Bewegungsdrang bei Dementen nimmt ab

Zurück zur Singgruppe: Hildegard hebt eine Hand, so als ob sie sich melden will. „Wie kann ich dir helfen? Möchtest du, dass wir etwas Ruhigeres singen?“, fragt die Singleiterin und Hildegard nickt. Es folgt „Am Brunnen vor dem Tore“. Dann steckt eine Bewohnerin ihren Kopf zur Tür herein: „Ich wollte fragen, ob ich mitmachen darf?“ Sie darf und singt mit, vielleicht nicht ganz so textsicher wie Hermann. Inzwischen ist Füchsel gerade bei „Mein Vater war ein Wandersmann“ angekommen. „Valeri, valera ha ha ha ha ha, Valeri, valera, Ein froher Wandrer sein“, beenden sie gemeinsam das Lied. Später mag Hildegard nicht mehr, eine Pflegerin holt sie ab.

„Es gibt bei uns Bewohner, die unter einer Demenz leiden und einen hohen Bewegungsdrang haben. Die gehen zum Beispiel in andere Zimmer oder räumen ihren Kleiderschrank aus und wieder ein“, sagt Sascha Lücke, Leiter des Alexanderstifts. Sie würden durch das Singen ruhiger. „Es dämpft also ihren hohen Bewegungsdrang.“

+ Singleiterin Helgard Füchsel (rechts) spricht die Bewohner direkt an und verleitet einige zum Mitmachen. © Eilers

„Die Bewohner, die in die Studie eingeschlossen sind, haben mindestens leichte demenzielle und leichte depressive Symptome“, sagt Ulrike Frischen, die an der Universität Oldenburg für die Koordination der Studie zuständig ist. Es nähmen aber auch Bewohner mit schwereren Symptomen teil. Grundsätzlich gilt: „Patienten, die an der Studie teilnehmen, müssen älter als 65 sein, dürfen nicht unter Schizophrenie oder Parkinson leiden und sollen nicht bettlägerig sein.“

Neben der Universität Oldenburg nimmt unter anderem auch die University of Melbourne an der Studie teil. Sie hat ihre Studienergebnisse im März dieses Jahres im Magazin „The Lancet“ veröffentlicht. Schlussfolgerung: „Unsere Studie unterstützt den Einsatz von Freizeitchorsingen als klinisch relevante therapeutische Intervention zur Verringerung depressiver Symptome bei Menschen mit Demenz im australischen Pflegeheimkontext.“

Weitere Informationen zu dem Projekt gibt es auf der Internetseite www.middel-project.eu.