Wildeshauser erneut unter Drogen hinterm Steuer: Jetzt ist der Führerschein länger weg

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Landkreis – Ein 23-jähriger Wildeshauser ist erneut unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Nun wird es teurer.

Am Freitag um 23.55 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Wildeshausen auf der Ahlhorner Straße festgestellt, dass der Fahrer eines Mercedes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen den 23-jährigen Mann aus Wildeshausen wurde von der Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme angeordnet.

Da es sich nicht um den ersten Verstoß dieser Art bei dem Fahrer handelt, erwartet ihn nun ein längeres Fahrverbot und ein deutlich höheres Bußgeld!

Grilltonne außer Kontrolle

Zu einem Schuppenbrand wurde die Feuerwehr Großenkneten am Freitag gegen 9.30 Uhr alarmiert. Eine Grilltonne war außer Kontrolle geraten.

Am Brandort „In den Rieden“ stellten die 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Großenkneten fest, dass aus einem Holzschuppen weißer Qualm drang. Einen im Schuppen abgestellten Wohnwagen zogen sie mit einem Radlader aus dem Gefahrenbereich. Anschließend löschten sie den Brand.

Als brandursächlich kommt eine Tonne in Betracht, in der von Bewohnern zu Grillzwecken ein Feuer entfacht worden ist. Dieses schien in einem unbeobachteten Moment auf den nahen Schuppen übergegriffen zu haben. Angaben zum entstandenen Schaden sind noch nicht möglich. Personen wurden nicht verletzt.

Wildeshauser bei Unfall in Glane verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Glane wurde am Mittwoch ein 81-jähriger Wildeshauser verletzt und musste ins Krankenhaus.

Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 57-jähriger Mann aus Dötlingen mit seinem Lastwagen die Glaner Straße in Richtung Huntlosen. Ein 81-jähriger Mann aus Wildeshausen fuhr hinter ihm mit seinem Opel in die gleiche Richtung. In Höhe der Ortschaft Glane beabsichtigte der 57-Jährige, nach links abzubiegen. In diesem Moment scherte der 81-Jährige zum Überholen aus, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam.

Der Opel des Wildeshausers geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Er wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 5.000 Euro geschätzt.