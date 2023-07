Bürgermeister verärgert über Wildeshauser Zeitung: Das sagen wir dazu

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Bürgermeister Jens Kuraschinski. © Stadt

Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski regt sich öffentlich über die Berichterstattung der Wildeshauser Zeitung auf. Das wollen wir kommentieren.

Wildeshausen – Irritiert und verärgert hat Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski zu Beginn der Ratssitzung am Donnerstagabend auf die Berichterstattung und Kommentierung unserer Zeitung zum Abriss der „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße 20 reagiert.

Wir hatten die Darstellung der Eigentümer geschildert, wonach die Verwaltung schon mehr als ein Jahr vor dem Abbruch über die Pläne informiert gewesen sein soll. Das Vorhaben sei detailliert vorgestellt worden. Die Stadtverwaltung habe seit März 2022 aber kein Gespräch über den gewünschten Erhalt der Immobilie geführt.

Die dem Bericht zugrunde liegende schriftliche Stellungnahme hatten die Eigentümer an die Politik, nicht aber an die Verwaltung geschickt. Deswegen hat unsere Redaktion sie auch nicht ans Stadthaus weitergegeben. In Kuraschinskis Augen war das falsch. „Eine sachlich korrekte und ausgewogene Berichterstattung hätte verlangt, dass die Stadtverwaltung die Stellungnahme erhält“, kritisierte er.

Des Weiteren beklagte der Bürgermeister, dass der Redaktionsleiter der Wildeshauser Zeitung, Dierk Rohdenburg, „ständig und immer wiederkehrend die Verwaltung, den Bürgermeister und die Mitarbeiter in die Pfanne haut“. Verantwortlicher Journalismus sehe anders aus, so Kuraschinski. Diese Art der Berichterstattung trage zur Politikverdrossenheit bei.

Im gleichen Atemzug kritisierte der Verwaltungschef auch den fraktionslosen Ratsherren Karl Schulze Temming-Hanhoff. Dieser habe in einem Schreiben an den Anwalt der Haus-Eigentümer Hinweise auf Verfahrensfehler gegeben.

„Lüge!“, rief Schulze Temming-Hanhoff erbost dazwischen. Wenig später meldete sich Kuraschinski bei einem anderen Tagesordnungspunkt außerhalb des Themas noch einmal dazu zu Wort: „Sorry, das nehme ich zurück. Das Papier kann auch auf Umwegen zum Anwalt gegangen sein.“

Das sagt Dierk Rohdenburg, WZ-Redaktionsleiter, dazu:

WZ-Redaktionsleiter Dierk Rohdenburg. © WZ

Medienschelte aus dem Wildeshauser Stadthaus ist unsere Zeitung schon seit Jahren gewohnt. Wir nehmen das eher als Auszeichnung, dass wir die Geschehnisse in der Stadt kritisch beleuchten. Der jetzige Anlass taugt allerdings wenig zu Medienschelte. Unsere Redaktion hat die Stadtverwaltung früh um eine Stellungnahme zum Brief der Investoren gebeten. Dieser lag dort aber nicht vor. Man wollte ihn gerne von uns haben. Selbstverständlich sind wir aber nicht befugt, diesen Brief eigenmächtig weiterzugeben, zumal wir unsere Quellen schützen, aus denen wir Informationen beziehen. Der Bürgermeisterhätte vielmehr im Rahmen der Ratssitzung darlegen sollen, wo unser Bericht und der Kommentar jemanden „in die Pfanne“ gehauen hat. Nach derzeitigem Informationsstand (und die Verwaltung hat dazu bislang wenig beigetragen) wurde im Stadthaus nicht professionell gearbeitet. Dann gegen die Presse zu wettern, soll wohl von eigenen Fehlern ablenken.

Und noch etwas: Für Politikverdrossenheit sorgt die kritische Berichterstattung in Wildeshausen wohl eher selten. Denn die Politik muss sich auf gute Vorbereitung durch die Stadtverwaltung verlassen. Man sollte deshalb wohl eher von Verwaltungsverdrossenheit sprechen und hier ganz bewusst nicht dabei an die Sachbearbeiter denken, sondern an Teile der Führungsspitze.