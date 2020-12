Das sind die Wildeshauser Vorlesesieger

Wildeshausen – Trotz der Corona-Pandemie haben sich zwei Wildeshauser Schulen am diesjährigen Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels beteiligt. Marvin Schröder aus der 6b der Hauptschule und Leni Hasselberg aus der 6d des Gymnasiums werden als jeweils Beste ihrer Jahrgänge am Regionalentscheid teilnehmen.

Die Kinder mussten einer internen Jury aus Lehrkräften sowie Mitschülern sowohl eine Passage aus einem selbst ausgewählten Buch als auch einen ihnen unbekannten Text vorlesen. An der Hauptschule traten fünf Mädchen und Jungen der Jahrgangsstude sechs an, berichtet Konrektor Andreas Everinghoff: Lasse Krüger, Issraa Fakhro, Zoe-Ashley Grätz, Marvin Schröder und Viktoria Busch. Die Lehrerinnen Katharina Muhle und Vera Knapp sowie die Schüler Tiago Alves Cacador und Bilal Fakhro saßen in der Jury. Diese wählte auch den Fremdtext aus dem Buch „Der Tag, an dem ich cool wurde“ von Juma Kliebenstein aus. Schulsieger Marvin Schröder hatte in der ersten Runde aus „Fear Street, Schule der Albträume“ gelesen.

+ Leni Hasselberg (Mitte) holte sich den Vorlesesieg am Gymnasium Wildeshausen. © Gymnasium Wildeshausen

Auch am Gymnasium lasen Maxim Balabinski, Ole Behm, Ann-Sophie Middelbeck, Leni Hasselberg und Ida Reich zunächst aus einem Buch ihrer Wahl. „Neben den Erlebnissen fast normaler Teenager spielten auch Zauberei und Fabelwesen in ihren Romanen eine Rolle“, erklärt Schulleiter Andreas Langen.

Die Jury, bestehend aus den Lehrkräften Tanja Krönke und Heiner Krieger, der Vorjahressiegerin Marie Sudholz sowie Marua Haji vom Lese- und Schreib-Club hatte für die zweite Runde einen Ausschnitt aus dem Buch „Krakonos“ von Wieland Freund ausgesucht. Schulsiegerin wurde Leni Hasselberg.

Der Termin für den Regionalentscheid ist noch offen.