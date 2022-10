Das sagen Landwirte, Wasserverband und Behörden zum sinkenden Grundwasserstand

Von: Ove Bornholt

32 Grundwassermessstellen gibt es im Landkreis Oldenburg, die seit 1990 regelmäßig Daten liefern. © bor

Landwirte sprechen vom „Kampf ums Wasser“: Eine Auswertung von 32 Messstellen im Landkreis Oldenburg zeigt, dass der Pegel teilweise seit 1990 sinkt.

Landkreis – In vielen Regionen Deutschlands ist der Grundwasserspiegel seit dem Jahr 1990 gesunken – zum Teil drastisch. Davon ist auch der Landkreis Oldenburg betroffen, wie in einer Kooperation des Recherche-Netzwerks „CORRECTIV.Lokal“ und unserer Zeitung ermittelt wurde. Claudia Pahl-Wostl, Professorin an der Universität Osnabrück im Fachbereich Geografie, sagt: „Überwachung und Kontrolle, wie Industrie und Landwirtschaft das Grundwasser nutzen, ist nicht ausreichend. Das gesamte Thema Wasserknappheit ist ein blinder Fleck in Deutschland.“

Im Landkreis Oldenburg gibt es laut Recherchen des Netzwerks 32 Grundwassermessstellen mit regelmäßigen Daten seit 1990. Bei zehn davon ist der Grundwasserstand seitdem um mehr als ein Prozent pro Jahr gesunken. Vier Messstellen weisen eine leicht abnehmende Tendenz auf (minus 0,5 bis ein Prozent pro Jahr), während an 15 Standorten kein starker Trend festzustellen ist. Bei drei Messstellen ist der Grundwasserspiegel seit 1990 um 0,5 bis ein Prozent pro Jahr gestiegen. Unsere Zeitung hat beim Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN), Landkreis Oldenburg, Kreislandvolk und Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV) nachgefragt, wie die Lage zu bewerten ist.

Landvolk: Landwirte vom Grundwasserstand abhängig

Keine andere Berufsgruppe sei so stark vom oberflächennahen Grundwasserstand abhängig wie die Land- und Forstwirtschaft, heißt es vom Kreislandvolk. „Ursache für die sinkenden Pegelstände ist vermutlich die zunehmende Niederschlagsverteilung hin zu den Wintermonaten. Dann fallen hohe Wassermengen in kurzer Zeit, fließen oberflächlich ab und tragen nicht ausreichend zur Bildung neuen Grundwassers bei“, meint Detlef Kreye, Vorsitzender des Kreislandvolks. Der zunehmende oberirdische Abfluss durch immer mehr Versiegelung der Flächen verstärke diesen Trend. Ein steigender Trinkwasserbedarf für die Bevölkerung, Industrie und das Gewerbe führe dazu, dass Wasserversorger die Suche nach neuen Gewinnungsgebieten und den Ausbau vorhandener Gebiete vorantreiben.

„Neben dem Kampf um die Flächen ist der Kampf um das Wasser bereits voll entbrannt“, sagt Kreye. Hier müsse in Zukunft ebenso ganzheitlich gedacht werden. Es gebe viele Ansatzpunkte, wie die Förderung eingeschränkt und die Neubildungsrate erhöht werden kann. Zum Beispiel die häufigere Wiederverwendung von Wasser, das Minimieren von Verlusten und Effizienzsteigerungen.

„Ein höherer Grundwasserstand hätte auch sicher weniger Beregnungsmaßnahmen zur Folge“, so Kreye. Allerdings versickere das Wasser aus landwirtschaftlichen Beregnungsanlagen vor Ort. „Die Mengen, die nicht von den Pflanzen aufgenommen werden, verbleiben zum Teil in den oberen Bodenschichten und führen dazu, dass eventuell folgende Niederschläge schneller in den Untergrund abgeführt werden können.“ Dadurch, dass viele Beregnungsanlagen im laufenden Betrieb so gut sichtbar sind, entstehe oft der Eindruck, dass Unmengen an Wasser verbraucht würden. In Relation zu den geförderten Mengen der öffentlichen Versorger nehme das Beregnungswasser aber nur eine untergeordnete Rolle ein.

Wasserverband: OOWV beobachtet die Lage und ergreift Maßnahmen

Beim OOWV beobachtet man die Lage ebenfalls genau. Seit dem Jahr 2009 gebe es weitgehend unterdurchschnittliche Niederschläge, teilte ein Sprecher mit. „Bereichsweise wurden historische Tiefststände erreicht.“ Parallel dazu schöpfte der Verband im Sommer seine Wasserrechte schon zu 95 Prozent aus, wie es einem NDR-Bericht heißt.

„Alles, was zur Erhöhung der Grundwasserneubildung beitragen kann, ist hilfreich: Wasser in der Fläche zurückhalten, weniger Flächen versiegeln, generell vorsichtiger mit der Ressource Wasser umgehen sowie den Bedarf reduzieren – und auf ergiebigen Regen im Winter hoffen“, heißt es vom OOWV.

Der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband schöpft seine Wasserrechte bereits nahezu aus. Um die Versorgungssicherheit sicherzustellen, geht der Verband mit dem Bau von zwei Speichern für Regenwasser in Kirchhatten neue Wege. Auch bei Wildeshausen wird gebaut: Damit das Wasser weiterhin fließt, erneuert der Verband derzeit eine Trinkwasser- und eine Rohwasserleitung entlang der Kreisstraße 246 (Foto). © bor

Der Verband unterstützt mithilfe verschiedener Projekte die Grundwasserneubildung. In Kirchhatten wurden zwei unterirdische Speicher geschaffen. Dort wird das Regenwasser zwischengespeichert, kann dann in den Unterboden sickern und somit zur Grundwasserneubildung beitragen. „Das System ist insbesondere bei Starkregenereignissen von Vorteil. Denn bei derart heftigem Regen fällt binnen weniger Minuten so viel Wasser, dass der Boden dieses in der Kürze der Zeit gar nicht aufnehmen kann“, sagt der Sprecher. Außerdem engagiere sich der OOWV in Projekten, um alternative Wasserressourcen für Industriekunden in den Blick zu nehmen. Durch die Nutzung von Brauchwasser könne die Grundwasserressource geschont werden.

NLWKN: Recherchen decken sich mit Beobachtungen

Der NLWKN betreibt ein landesweites Grundwasser-Messstellennetz. Die Recherchen von Correctiv deckten sich im Wesentlichen mit den Beobachtungen der Behörde, so ein Sprecher. „Eine eindeutige Antwort zu den Gründen kann dazu noch nicht abschließend gegeben werden“, sagt er weiter mit Verweis auf einen aktiven Diskurs auf fachlicher Ebene. Es gebe auch ein Forschungsprojekt zu den Grundwasserständen in Niedersachsen. Erste Ergebnisse seien Anfang kommenden Jahres zu erwarten.

Klar sei: „Die Auswirkungen des Klimawandels werden auch in den Grundwasserstandsmessungen in Niedersachsen deutlich spürbar. Die Entwicklungen, die sich nicht nur als Folge der Trockenjahre 2018 und 2019, sondern bereits seit über zehn Jahren in unseren Grundwasserständen abzeichnen, sind nicht lediglich Folge zufälliger Witterungsschwankungen.“ Auf Basis der bislang vorliegenden Klimaprojektionen und Auswertungen zur Grundwasserneubildung erwartet das NLWKN aber im Landesdurchschnitt und im langjährigen Mittel keine gravierenden Veränderungen. Konkrete Vorhersagen über die nächsten Jahre seien jedoch nicht möglich.

Der Landkreis hält sich mit einer Bewertung der durch Correctiv ermittelten Werte zurück. Was den Vorwurf von Professorin Pahl-Wostl angeht, heißt es: „Die bei uns beantragten Grundwasserentnahmen mit ihren hydrogeologischen Gutachten werden geprüft und nach den gesetzlichen Vorgaben genehmigt oder abgelehnt.“

Diese Recherche ist Teil einer Kooperation unserer Zeitung und „CORRECTIV.Lokal“. Das Netzwerk recherchiert zu verschiedenen Themen, darunter in einem Schwerpunkt langfristig über die Klimakrise. Weitere Infos unter www.correctiv.org/klima.