Das LiLi-Servicekino wird 70: Vom „Siegel Gottes“ bis „Avatar“

Von: Ove Bornholt

„Triumph“: Michael Prochnow (l.) und Heinz Rigbers mit dem Mittelstandspreis. © bor

Das LiLi-Servicekino in Wildeshausen besteht nun seit 70 Jahre. Und die Betreiber Michael Prochnow sowie Heinz Rigbers wollen auf jeden Fall weitermachen.

Wildeshausen – Es gibt wohl nicht viele Wildeshauser, die noch nie im LiLi-Servicekino waren: Es steht nun schon seit 70 Jahren an der Huntestraße. Der erste Film, der am 10. April 1952 auf der Leinwand gezeigt wurde, war „Das Siegel Gottes“, ein österreichischer Heimatfilm über das Beichtgeheimnis. „Den habe ich nie gesehen“, sagt Theaterleiter Heinz Rigbers, dessen Familie seit Jahrzehnten eng mit dem Lichtspielhaus verbunden ist. Die Rigbers´ betrieben lange den Lindenhof und eröffneten 1952 das Kino, die Lindenhof-Lichtspiele.

Heute befindet sich das Gebäude im Besitz der Familie Prochnow, aber Rigbers ist dem Haus erhalten geblieben. Fast immer besucht er die Berlinale und kümmert sich um die Auswahl der Filme, die im einzigen Saal des Kinos mit rund 130 Plätzen laufen. 1990 war es zum „Verzehrkino“ umgebaut worden.

Moderne Technik und Klimaanlage angeschafft

Während Rigbers auch im Service arbeitet und gewissermaßen das Gesicht des Kinos ist, hält sich Pächter Michael Prochnow meist im Hintergrund. Spontan hatte er sich vor gut zehn Jahren entschieden, das Lichtspielhaus zu übernehmen. In der Folge wurde kräftig investiert: 4K-Projektor, neues Sound-System und eine Leinwand, auf der auch 3-D-Filme möglich sind. Außerdem verfügt das Kino über eine moderne Klimaanlage, mit der Frischluft von außen gekühlt beziehungsweise erwärmt wird. Einer der ersten großen 3-D-Filme war „Avatar“, von dem jetzt der zweite Teil ins Kino kommt.

Als prägend erwies sich auch der Film „Ziemlich beste Freunde“ von 2012. Die französische Filmkomödie war überraschend erfolgreich und sollte auch in Wildeshausen laufen, aber die 35-Millimeter-Filmrollen waren nicht zu bekommen. Flugs stellten Prochnow und Rigbers auf einen digitalen Projektor um und konnten den Film noch in der Kreisstadt zeigen.

Nachdem die Technik auf einem modernen Stand ist, stehen erst einmal keine großen Investitionen an. Mit den Jahren wurde auch das Veranstaltungsangebot ausgebaut – so werden regelmäßig Konzerte live übertragen. Auch das „Impro-Theater“ und das „Malteser Film-Café“ sind regelmäßig im Kino an der Huntestraße zu Gast.

Theaterleiter Heinz Rigbers mit einer alten Filmrolle. © bor

„Wir wollen weitermachen“, bekräftigt Prochnow. Wohl wissend, dass sich das Kino noch nicht von Corona erholt hat. Im Jahr 2019 waren knapp 30 000 Besucher zu Gast – ein Rekord. „Bis dahin waren es wirklich gute Jahre“, sagt Rigbers. Die Zuschauerzahlen sind seitdem aber in Folge der Pandemie um rund 25 Prozent gesunken. Außerdem war das Lichtspielhaus lange Zeit komplett geschlossen. Später durfte nur unter Auflagen geöffnet werden.

Aber es gab auch Höhepunkte: So besuchte Otto Waalkes im August vor einem Jahr das kleine Kino, um seinen neuen Film zu vermarkten. Ohne die Pandemie wäre es dazu wohl nicht gekommen.