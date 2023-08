Das ist zum Tag des offenen Denkmals geplant

Von: Ove Bornholt

Zeigen die Denkmäler: Jochen Mües (v. l.), Karola Müller, Wolfgang Jöllenbeck, Ursula Klawonn und Evi Hellmann. © bor

Die Alexanderkirche, das Druckereimuseum und die Wassermühle Heinefelde beteiligen sich in Wildeshausen am Tag des offenen Denkmals. Es sind Konzerte und Führungen geplant.

Wildeshausen – Zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, sind in Wildeshausen Aktionen in der Alexanderkirche, dem Druckereimuseum und der Wassermühle Heinefelde geplant. Letztere ist zum ersten Mal bei der bundesweiten Veranstaltung dabei.

1994 hatte das Ehepaar Schomburg die Mühle in der Landgemeinde erworben. Wasserrad, Getriebe und sogar die Mahlwerke wurden mit viel Einsatz und Geschick funktionsfähig hergerichtet. Es sei eine der ersten Wassermühlen gewesen, die im 20. Jahrhundert auch Strom erzeugen konnten, hatte Antonius Wahlmeyer-Schomburg bei einem früheren Termin gesagt. Das Ehepaar konnte aus zeitlichen Gründen am Donnerstag nicht dabei sein, als Claudia Olberding vom Verkehrsverein und mehrere Gästeführer sowie Küster Wolfgang Jöllenbeck das Programm für dieses Jahr vorstellten.

Im Folgenden eine Übersicht der einzelnen Punkte in chronologischer Reihenfolge:

12.30 bis 13 Uhr: Orgelmatinée mit Kantor Ralf Grössler in der Alexanderkirche.

14 bis 14.30 Uhr: Führung durch die Alexanderkirche.

14 bis 14.45 Uhr: Führung durch das Druckereimuseum mit Jochen Mües, der in den 1980er-Jahren noch dort gearbeitet hat.

14.15 Uhr: Das Ehepaar Schomburg informiert über die Technik und Geschichte der Wassermühle Heinefelde.

15 bis 15.30 Uhr: Führung durch die Sakristei der Alexanderkirche – der Raum ist als Teil des Remters sogar älter als die Kirche. Die Sakristei ist für die Öffentlichkeit normalerweise verschlossen. An den Wänden sind sehr alte Fresken zu finden.

15.30 bis 16 Uhr: Führung durch die Alexanderkirche.

15.30 Uhr: Die Besonderheiten des Mühlengeländes stehen im Mittelpunkt dieser Führung bei der Wassermühle Heinefelde.

17 Uhr: Mit einem Stummfilmkonzert für die ganze Familie enden die Aktionen in Wildeshausen. Der Sandkruger Pianist Johannes Cernota tritt in der Scheune der Wassermühle Heinefelde auf. Im Gegensatz zu allen anderen Veranstaltungen ist der Eintritt kostenpflichtig: Erwachsene zahlen zwölf, Kinder sechs Euro. Die Platzzahl ist begrenzt, sodass Teilnehmer nicht zu spät kommen sollten.

Auch abseits der Führungen und Aktionen können sich Besucher ein Bild der drei Denkmäler machen. Die Kirche ist von 12.30 bis 18 Uhr, das Museum von 11 bis 14 Uhr und die Wassermühle von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Bei Letzterer gibt es auch Kaffee und Kuchen aus einem historischen Verkaufswagen, der in der Scheune steht und einst für mobilen Handel genutzt wurde. Die Scheune ist übrigens ebenfalls historisch wertvoll. Sie wurde in der Gemeinde Dötlingen ab- und in Heinefelde wieder aufgebaut.

Im vergangenen Jahr habe es rund 150 Teilnehmer bei den Führungen in der Kirche und 20 in der alten Druckerei gegeben, sagte Olberding vom Verkehrsverein. Sie hofft, dass der Aktionstag nun nicht zuletzt auch durch die Wassermühle wieder mehr Interessenten anlockt. Das Motto lautet „Talent Monument“. Das sei sehr weit gefasst, so Olberding. So hätten zum Beispiel bei der Orgel Handwerker und Kantor Grössler ihr Talent bewiesen. Die teilnehmenden Gästeführer sind Jochen Mües, Karola Müller, Wolfgang Jöllenbeck, Ursula Klawonn und Evi Hellmann.