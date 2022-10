Das DRK-Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen wird geschlossen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Das DRK-Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen wird geschlossen. Das teilte der DRK-Kreisverband am Freitag mit und verwies auf finanzielle Gründe.

„Das DRK-Mehrgenerationenhaus (MGH) in Wildeshausen wird zum 31. Dezember des Jahres endgültig seine Türen schließen“, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK-Kreisverbandes. „Grund sind die nach Feststellungen der DRK-Kreisverbandsvorständin Grazina Urmonas negativen Betriebsergebnisse des MGH, die seit 2018 im hohen fünfstelligen Bereich liegen und die der als Verein organisierte DRK-Kreisverband Oldenburg-Land jedes Jahr auffangen musste“, heißt es weiter.

Urmonas habe Bürgermeister Jens Kuraschinski in einem kürzlich geführten Gespräch gebeten, die städtischen Gremien über die Schließung zu informieren. In dem Gespräch sei dem Bürgermeister dargelegt worden, dass die jährlichen Fördergelder von Bund, Land, Landkreis und der Stadt nicht reichen würden, um die tatsächlichen Kosten für Personal, Energie, Versicherungen und Hypotheken zu finanzieren, zumal die Zuschüsse auch zweckgebunden für Projekte zu verwenden seien.

Kuraschinski hatte am Donnerstagabend die Politik informiert. Er bezeichnete die Entscheidung am Freitag als „sehr bedauerlich“. „Das Mehrgenerationenhaus gehört nach Wildeshausen“, sagte der Bürgermeister. Er habe bereits für die kommende Woche ein Gespräch mit den dort tätigen Ehrenamtlichen anberaumt, um eine schnelle Nachfolgelösung zu finden. „Vielleicht mit einem anderen Träger“, so Kuraschinski. In jedem Fall müssten die Gruppen eine neue Perspektive erhalten.

Kreisvorständin sieht „interne fachliche Fehler“

„Da sich der DRK-Kreisverband in einer langwierigen Sanierungsphase befindet, müssen Maßnahmen zur Rettung des Vereins umgesetzt werden, die die Trennung von defizitären Einrichtungen zur Folge haben“, bedauert Urmonas. „Unter anderem haben interne fachliche Fehler wie jahrelang nicht in Rechnung gestellte Umsatzsteuer und auch die plötzliche Langzeiterkrankung der Einrichtungsleitung nach Krisengesprächen mit unseren Banken und Kreditgebern leider keine andere Möglichkeit zugelassen.“ Ob ein Mehrgenerationenhaus mit einem anderen Träger wieder etabliert werden könnte, dürfe hinsichtlich der Inanspruchnahme der Förderkulisse insbesondere von Bund und Land fraglich sein.

„Wir hatten eine langjährige Mitarbeiterin gefragt, ob sie kurzfristig die Leitung des MGH übernehmen würde, doch leider erhielten wir eine Absage. Ohne Leitung ist aber die Weiterführung einer solchen Einrichtung nicht realisierbar, da sie unter anderem maßgeblich für Antragstellungen von Förderanträgen sowie für die Darlegung der korrekten Verwendung der Finanzmittel zuständig ist“, benennt sie einen weiteren Grund für die Schließung.

Den Mitarbeitern des MGH werde mittels Änderungskündigungen eine neue berufliche Perspektive im DRK-Kreisverband offeriert, sichert Urmonas zu. „Wir werden die Qualifikationen der Mitarbeiter prüfen und ihnen gegebenenfalls neue Aufgaben zuweisen können“, versichert die Vorständin. Zudem solle den Selbsthilfegruppen, die das MGH derzeit nutzen, im Rahmen der künftigen Raumkapazitäten nach Möglichkeit eine Nutzung eingeräumt werden.