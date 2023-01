Darum kommen zurzeit keine Ukraine-Flüchtlinge in den Landkreis Oldenburg

Quote ist übererfüllt

+ © bor Die Notunterkunft am Westring in Wildeshausen ist noch nicht in Betrieb, verursacht aber Kosten. Das Land kommt dafür bisher nicht auf. © bor

Freie Kapazitäten bei Notunterkünften in Wildeshausen: Zurzeit kommen keine neuen Ukraine-Flüchtlinge in den Landkreis Oldenburg. Das kann sich jedoch schnell ändern.

Wildeshausen – Knappe Kapazitäten und eine überaus große Neuzuweisung von Flüchtlingen und Vertriebenen: Deswegen hatte sich der Landkreis Oldenburg im Oktober entschieden, die zweite und die dritte Notunterkunft in Wildeshausen in Betrieb zu nehmen beziehungsweise herzurichten. Jetzt, Mitte Januar, stehen beide Einrichtungen leer – auch weil das Niedersachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern gut dasteht.

„Derzeit werden dem Landkreis Oldenburg keine Vertriebenen aus der Ukraine zugeführt, weil das Land Niedersachsen im Verteilsystem ,Free‘ (Gerechte Verteilung von Vertriebenen aus der Ukraine innerhalb von Deutschland) eine bundesweite Überquote hat“, teilte der Kreis auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Diese habe sich innerhalb von vier Wochen aufgebaut. Das ist für Christiana Dölemeyer vom Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung aber kein Grund, Entwarnung zu geben. „Die Verhältnisse innerhalb Deutschlands unter den Bundesländern können sich nach Auskunft des niedersächsischen Innenministeriums auch genauso schnell wieder umkehren. Der Landkreis ist also gut beraten, hierauf vorbereitet zu sein“, betont sie. Die dritte zentrale Notunterkunft am Westring in Wildeshausen, bei der jüngst Brandflaschen gefunden wurden (wir berichteten), befindet sich aktuell noch im Aufbau. Mit einer Fertigstellung sei zeitnah zu rechnen.

Zuzug aus der Ukraine leicht ansteigend

Insgesamt sei der Zuzug von Vertriebenen aus der Ukraine nach Deutschland aktuell leicht ansteigend, berichtet Dölemeyer. Die anhaltende Beschädigung und Zerstörung der kritischen Infrastruktur durch Russland und die damit einhergehenden Beeinträchtigungen in der Versorgung mit Wasser, Wärme, Energie und Unterkunft könnten zu einem Anstieg der Flüchtlingsströme führen.

Wie auch immer: Zurzeit gibt es bei den Notunterkünften Überkapazitäten. Für Einrichtungen die sich derzeit nur im „Standby“-Betrieb befinden, fällt allerdings die monatliche Miete an. Hinzu kommt der Aufwand für die Ausstattung. Weitergehende Ausgaben würden zwar erst mit einer tatsächlichen Inbetriebnahme entstehen, so Dölemeyer. Das Land Niedersachsen komme derzeit jedoch nicht für die Leerstands- und Herrichtungskosten auf. „Gespräche auf Landesebene stehen hierzu kurzfristig an“, hofft sie auf eine schnelle Lösung.

Derzeit nimmt der Landkreis Oldenburg 20 sonstige Asylsuchende, also nicht aus der Ukraine, in der Woche auf. Mit Wirkung ab dem 23. September war eine neue Aufnahmequote zugeteilt worden. Demnach hat der Landkreis bis März 1 538 Personen aufzunehmen. Davon sind bislang 251 Personen (Stichtag 16. Dezember, aktuellste Daten) angekommen – 131 Vertriebene aus der Ukraine und 120 sonstige Asylsuchende. Mit Stand 16. Dezember hat der Landkreis seit Ausbruch des Krieges 1 681 Vertriebene aus der Ukraine aufgenommen. Zudem befinden sich 477 Menschen aus anderen Ländern im Landkreis, die Zahlungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen.

Die erste Notunterkunft in Wildeshausen wurde schon im April auf dem Gelände der Diakonie Himmelsthür in Betrieb genommen. Genau wie eine Einrichtung in Hude. Von dort werden die Flüchtlinge dezentral auf Wohnungen verteilt.