Darum bleibt es erst einmal bei Schlaglöchern am Gräberfeld

Von: Ove Bornholt

Teilen

Die Schlaglöcher auf dem Parkplatz am Pestruper Gräberfeld sollen beseitigt werden. Aber erst wenn der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband die neue Leitung über das Gelände verlegt hat. © bor

Weil der Wasserverband am Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen noch Leitungen verlegen will, müssen die Schlaglöcher auf dem Parkplatz warten.

Pestrup – Für den Parkplatz am Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen braucht man zwar noch keinen Geländewagen, aber die Schlaglöcher sind unübersehbar. Auf eine Anfrage unserer Zeitung, wann die Stadt das Problem angehen wird, sagte Pressesprecher Hans Ufferfilge: „Wir wissen natürlich davon.“ Eigentlich seien aktuell Maßnahmen geplant gewesen, aber diese müssten erst einmal hintenanstehen. Zur Begründung verwies er auf den Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband (OOWV), der auf dem Gebiet ein eigenes Projekt vorantreibt.

Dabei handelt es sich um die Erneuerung der Trinkwasserleitung vom Wasserwerk Wildeshausen bis nach Kleinenkneten auf einer Strecke von knapp fünf Kilometern. Die Arbeiten haben im April des vergangenen Jahres begonnen und nun steht in Kürze der letzte Bauabschnitt an, teilte der OOWV auf Nachfrage mit.

Einschränkungen auf dem Parkplatz bei den Arbeiten

Die Arbeiten für das letzte Teilstück würden unter anderem über den Parkplatz am Pestruper Gräberfeld verlaufen. Wann sie genau beginnen und insbesondere dieser Bereich betroffen ist, werde jetzt nach Ostern entschieden. Die Maßnahme würde eng abgestimmt mit der Stadt. Damit sind auch Einschränkungen für die Nutzung des Parkplatzes verbunden. „Wir gehen davon aus, die Arbeiten insgesamt im Juni abzuschließen. Größere Behinderungen für den fließenden Verkehr sind bis dahin nicht mehr zu erwarten. Lediglich beim Einbau eines größeren Schachtes ist mit einer halbseitigen Sperrung der Pestruper Straße zu rechnen“, so ein Sprecher des OOWV.

Die bisherige Trinkwasserleitung ist in die Jahre gekommen. Die neue hat wieder einen Durchmesser von 355 Millimetern. Im erwähnten letzten Abschnitt werde die Leitung auf einem etwa einen Kilometer langen Teilstück von Bühren zum Wasserwerk Wildeshausen ausgetauscht, so der Wasserverband. In diesem letzten Abschnitt erneuert der OOWV außerdem die Roh-Wasser-Leitung, die das Wasser für die Aufbereitung zum Wasserwerk transportiert. Insgesamt ist die Roh-Wasser-Leitung damit auf einem etwa drei Kilometer langen Teilstück mitverlegt worden.

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Landgemeinde stellt laut Mitteilung eine „herausragende Maßnahme im Rahmen der Daseinsvorsorge“ dar. Sie trage zur Versorgungssicherheit für Wildeshausen und die Region für die nächsten Jahrzehnte bei. Und die lässt sich der Wasserverband einiges kosten: Der OOWV investiere dafür rund 2,5 Millionen Euro, heißt es in der Antwort auf die Anfrage.