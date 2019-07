Bruna Bissoli: „Danke, ihr habt mein Leben verändert“

Wildeshausen/Presidente Prudente – Die Geschichte um Bruna Guandanucci Bissoli geht weiter: Die 20-jährige Brasilianerin ist von Geburt an eingeschränkt, weil ihr linkes Bein bereits am Oberschenkel endet. Dank Spenden aus Wildeshausen konnte im vergangenen Sommer eine spezielle Prothese gefertigt werden, mit der die junge Frau nun ihren Alltag viel besser bewältigen kann. „Ich wollte immer schon so eine Prothese haben. Damit kann ich normale Dinge, wie im Supermarkt einkaufen, selbst machen, weil ich jetzt meine Hände frei habe und nicht mehr mit Krücken laufen muss“, sagt sie.

Bissoli hatte die Wildeshauserin Anja Marowsky bei einem Gegenbesuch kennengelernt, nachdem deren Tochter zum Jugendaustausch in Presidente Prudente ein paar Autostunden westlich von São Paulo in Brasiliens war. Der Kontakt riss nie ab, und schließlich warb Marowsky in Wildeshausen um Spenden, zu denen auch unsere Zeitung aufrief. Neben vielen Privatleuten und Firmen beteiligten sich auch die Rotarier maßgeblich, sodass die nötigen 4000 Euro schnell zusammenkamen.

Für Bissoli ging damit ein Traum in Erfüllung, was Folgen hatte. „Mein Aufenthalt in Deutschland hat mir geholfen, die Welt auf eine andere Weise zu sehen. Ich habe nur ein paar Wochen dort verbracht, aber ich würde es lieben, mehr von der Welt zu sehen. Eine meiner Hoffnungen ist, dass ich bessere medizinische Unterstützung erhalte, wenn ich in Europa bin.“ Inzwischen hat Bissoli es geschafft, ihr Psychologiestudium in Portugal fortsetzen zu dürfen. Im Oktober soll es losgehen.

In Brasilien hatte die heute 20-Jährige lange Zeit ebenfalls eine Prothese benutzt, konnte diese aber nicht mehr tragen, da es zu einer Entzündung gekommen war. Und das spezielle Material, aus dem ihre jetzige Gehhilfe besteht, gab es in dem südamerikanischen Land nicht. „Ich bedanke mich bei allen Leuten in Wildeshausen. Ihr habt mein Leben verändert“, sagt Bissoli und ergänzt „Obrigada“, das portugiesische Wort für Danke.

Jetzt war Marowsky zu Gast bei Bissolis Familie und berichtet von dem Leben in der 220.000-Einwohner-Stadt Presidente Prudente: „Die Menschen leben in sehr einfachen Verhältnissen, sind aber alle so glücklich“, sagt die Wildeshauserin. „Ich hoffe, ich kann mir etwas von der Leichtigkeit und Lebenseinstellung in den Koffer packen und mit nach Deutschland nehmen. Sie arbeiten hart, haben dann aber auch Feierabend und genießen einfach die Zeit mit Freunden und Familie. Die Natur und die Sonnenuntergänge sind unglaublich schön.“ Der Vater von Bissoli züchte auf einer Farm Bäume, die die Regierung oder Unternehmen erwerben. Wie auch in Deutschland sind Ausgleichsmaßnahmen für gefällte Bäume bei Bauvorhaben nötig.

Marowsky sah mit Freude, wie Bissoli sich ohne Krücken durch ihr Leben bewegt. „Das ist sehr schön zu erleben.“ Gemeinsam mit Bissolis Familie feierte die Wildeshauserin das „Festa Junina“, das traditionell im Juni oder Juli auf der Farm begangen wird. „Alle tragen fröhliche Kleidung. Es ist unglaublich, mit welcher Lebensfreude uns die Menschen begegnet sind. Wir haben viel gesungen, gegessen, Caipirinha getrunken, getanzt, gelacht“, schwärmt Marowsky. Auch ein Abstecher zum brasilianischen Strand fehlte nicht. Der liegt allerdings mehrere Stunden Fahrtzeit östlich von Presidente Prudente. „Die Entfernungen in Brasilien sind etwas anders als in Deutschland“, hat Marowsky festgestellt. Aber dafür gab es viel zu sehen. „Landschaft und Natur sind einmalig. Vor uns der Strand, hinter uns der Regenwald. Was für ein Naturschauspiel“, denkt sie gern an die Fahrt durchs Land zurück.