Damit es weiterhin bunte Tattoos gibt

Wildeshauser Tätowierer werben für Petition gegen Verbot durch EU-Chemikalienagentur

+ Bei Tamara Mischke (links) stehen die Farbtöne, die verboten werden sollen. Neben Rocco Groß steht die Tinte, die weiter verwendet werden dürfte. Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Statistisch gesehen ist jeder fünfte Deutsche tätowiert. Aber obwohl aus der Nischenkunst mittlerweile ein Massenmarkt geworden ist, gibt es kaum Regularien. Das will die Europäische Chemikalienagentur ändern und arbeitet an einheitlichen Standards für Tätowiertinte in der EU. Diese würden nach aktuellem Stand aber dazu führen, dass ein Großteil der heute verwendeten Farben nicht mehr zulässig ist, befürchten viele Tätowierer – unter ihnen sind auch Tamara Mischke und Rocco Buß, die seit Juni 2018 das „Wild City Ink“-Studio in Zwischenbrücken betreiben. An diesem Mittwoch startet eine Online-Petition, um die EU zum Umdenken zu bewegen.