Wildeshauser Gymnasium bietet Bewerbungstraining an

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. In zerrissenen Jeans ging der Sänger Udo Jürgens bekanntlich niemals durch San Francisco, aber kann man sich mit löchrigen Hosen zu einem Bewerbungsgespräch wagen?

Fragen wie diese wurden am Montag und Dienstag im Wildeshauser Gymnasium diskutiert. Die Schule hatte Mitarbeiter der Volksbank Wildeshauser Geest, der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO) und der Oldenburgischen Landesbank (OLB) eingeladen, die den Zehntklässlern Tipps und Ratschläge gaben. Durch das Bewerbungstraining mit Rollenspielen und einen Einblick in übliche Testverfahren soll den Gymnasiasten nach ihrem Abitur der Einstieg in die Berufswelt leichter fallen.

Die Zehntklässler würden sich vor allem dafür interessieren, wie ein Bewerbungsgespräch abläuft, sagte Nadine Schallenberg (LzO). Oft hätten die Jugendlichen viel Respekt oder gar Angst vor den Fragen der Personaler, meinte sie. „Natürlich seid ihr nervös. Das Gespräch ist etwas Besonderes für euch“, richtete sich Roman Meyer (OLB) direkt an die Schüler. Dennoch sei es wichtig, locker aufzutreten und sich nicht zu verstellen. Auch sein Chef, Filialleiter Ralf Müller, versuchte, den Gymnasiasten die Angst zu nehmen. „Ich führe diverse Vorstellungsgespräche, und ich will nichts Böses von euch.“ Genau wie der Wildeshauser LzO-Chef Nicolas Tabke hat Müller sein Abitur am Gymnasium in der Kreisstadt abgelegt.

„Wir stellen uns vor, machen aber auch die Schüler fit“, fasste Malte Wappler (LzO) die Vorteile sowohl für die Jugendlichen als auch die Banken deutlich. Eine „Win-win-Situation“, so Anja Marowsky von der Volksbank. „Es ist ganz wichtig, dass wir aus der Praxis, aus der Wirtschaft kommen“, ergänzte Meyer.

Bei der LzO gehen für die rund 50 Azubi-Stellen im gesamten Geschäftsgebiet etwa 800 Bewerbungen ein, bei der OLB ist das Verhältnis ähnlich. Früher seien auf einen Ausbildungsplatz 100 Interessierte gekommen, erinnerte sich Meyer. Inzwischen seien die Bewerber und die Betriebe „mehr auf Augenhöhe“. Zudem habe er eine zunehmende Qualität in den Unterlagen beobachtet.

Das könnte auch mit der immer intensiver werdenden Berufsvorbereitung zusammenhängen. Am Gymnasium können die Schüler zum Beispiel an einem Test zu ihren Fähigkeiten teilnehmen und werden alle zwei Wochen für eine Doppelstunde in „Studien- und Berufsorientierung“ unterrichtet. Ehemalige Abiturienten, die eine erfolgreiche Karriere vorweisen können, stellen sich zudem in Vorträgen den Fragen der Schüler.

Bleibt noch die Sache mit den löchrigen Jeans. „Ich muss mich wohlfühlen“, sagte Müller, der noch einen kleinen Tipp parat hatte: Wer unsicher ist, was er anziehen kann, solle doch einfach mal bei der betreffenden Firma vorbeischauen, um zu sehen, was die Angestellten dort während ihrer Arbeit tragen.