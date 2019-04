Damit Senioren sicher am Steuer sind

Verkehrswacht bietet Kurse „Fit im Auto“ an

+ Hoffen auf viele Teilnehmer: Peter Wildbredt, Rolf Quickert, Peter Kesten, Michael Kleinert, Kassandra Plate, Marion Einemann, Petra Spille-Kloft, Christel Zießler und Gerd Herrmann (von links). Foto: Bor

Wildeshausen/Ganderkesee - Von Ove Bornholt. Für ältere Leute, die ihre Fahrtüchtigkeit erhalten wollen, bietet die Verkehrswacht im Landkreis Oldenburg auch in diesem Jahr das Seniorentraining „Fit im Auto“ an. Ein Kurs, der gut angenommen wird, wie die 138 Teilnehmer im vergangenen Jahr verdeutlichen. Der Älteste von ihnen war 92 Jahre alt. Im ersten Halbjahr sind bis jetzt sieben Termine in Wildeshausen und Ganderkesee geplant. Die Teilnahme kostet 30 Euro. Das eigene Auto ist mitzubringen. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule Wildeshausen unter Tel. 04431/71622 entgegen.