Damit Schüler bessere Noten kriegen

Nachhilfeschule sponsert jeweils ein Stipendium für jede Grundschule in Wildeshausen

+ Wollen Schülern mit schlechten Noten helfen: Zainab Zein, Susanne Tönjes-Mollenhauer, Antje Becker und Moustafa Zein (von links). Foto: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Dumme Schüler? „Die gibt es nicht“, ist Moustafa Zein überzeugt. „Nur faule Schüler. Und die bringen wir auf den richtigen Weg.“ Er hat vor ein paar Jahren die Nachhilfeschule „eazy learning“ in Ganderkesee eröffnet und betreibt inzwischen auch eine Filiale am Gildeplatz in Wildeshausen. Jetzt hat er jeder der drei Grundschulen in der Kreisstadt ein Stipendium im Wert von 650 Euro zur Verfügung gestellt. Damit wird für ein halbes Jahr Nachhilfe in Deutsch und Mathe für einen Schüler ermöglicht, der Unterstützung braucht, aber keinen Anspruch auf staatliche finanzielle Hilfe aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) hat. Der Bedarf ist so groß, dass an den Schulen gelost werden musste. Die beiden Schulsozialarbeiterinnen Antje Becker (St.-Peter-Schule) und Susanne Tönjes-Mollenhauer (Holbeinschule) nahmen am Mittwoch die Gutscheine auch stellvertretend für die Wallschule entgegen.