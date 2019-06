Damit Rehkitze dem Tod entkommen

Drohne fliegt über Felder in der Bauernmarsch / Jäger und Landwirt zufrieden

+ Tiersuche: Lohnunternehmer Andreas Debbeler (links auf dem oberen linken Foto) beobachtet, wie Stephan Neitzel die Drohne steuert. Das 27 000 Euro teure Gerät ist mit Kameras ausgestattet und hebt ab, um über die Felder zu fliegen (Foto oben rechts). In der Infrarotansicht (Foto unten links) zeigt sich ein Wärmepunkt, der sich bei näherer Betrachtung als Rehkitz (Foto unten rechts) entpuppt. Fotos: Hegering

Wildeshausen – Es ist ein grausamer Tod: Immer wieder werden Rehkitze, die im hohen Gras Schutz suchen, von Mähwerken erfasst und dabei verstümmelt oder umgebracht. Die jungen Tiere können noch nicht schnell genug weglaufen, flüchten also nicht und legen sich stattdessen flach auf die Erde, in der Hoffnung, dass sie von Fressfeinden nicht gesehen werden. Das hilft ihnen allerdings nicht gegen Maschinen. Moderne Mähwerke mit einer Breite von acht, neun Metern lassen ihnen kaum eine Chance. Um die Tiere zu retten, hat der Düngstruper Lohnunternehmer Andreas Debbeler in Kooperation mit der Jägerschaft Wildeshausen erstmals auf eine Drohne gesetzt.