Damit der Obstbaum gut trägt und ordentlich Dünger erhält

Wolfgang Hoff vermittelte 15 Jahre lang Gartenwissen an der Volkshochschule

+ Wolfgang Hoff (links) zeigt Manfred Huisinga mit der Schere, wie ein Obstbaumschnitt erfolgen sollte. - Foto: Rohdenburg

Wildeshausen - Ob Obstbäume sowie -sträucher gut tragen und sich der Komposthaufen in guten Humus wandelt, hängt nicht nur von Regen, Sonne und Temperaturen ab. Ganz wichtig sind auch der richtige Schnitt und die Kenntnis natürlicher Abläufe. Wolfgang Hoff ist Demeter-Gärtner aus Edewecht. Er hat seit 15 Jahren an der Volkshochschule in Wildeshausen sein Wissen weitergegeben. Nun beendet er seine Dozententätigkeit, würde sich aber freuen, seine Kenntnisse und Unterlagen an einen Nachfolger weitergeben zu können.