Gastwirte geben Tipps für gelungene Kohlfahrt: Vorsicht vor der „Trinkspirale“

Kasslernacken, Grünkohl und Co.: Bei Wirt Holger Munke in der „Gildestube“ wird ordentlich aufgetischt, wenn Kohlfahrten vorbeikommen. Fotos: bor

„Die Konstanz am Glas bringt den Erfolg, nicht die Menge“, sagt Daniel Pasker. Und er muss es wissen, betreibt er doch gemeinsam mit seinen Geschwistern und Angehörigen die Gaststätte Peter Sander in Kleinenkneten, die ein beliebtes Ziel für Kohltouren ist. Die Saison für Bollerwagen, Bier und Kohl hat gerade begonnen.

Wildeshausen - Aus diesem Anlass hat unsere Zeitung mit drei Gastwirten gesprochen und sie nach ihren (nicht ganz ernst gemeinten) Tipps gefragt, um die Kohltour gut zu überstehen.

Pasker warnt vor der „Trinkspirale“

Pasker schlägt vor, „sich einfach treiben zu lassen und nicht auf einmal anzufangen, weniger oder gar Kaffee zu trinken. Das bringt Körper und Kreislauf durcheinander“, warnt er. Viele Teilnehmer wüssten nicht, dass es auf die Konstanz ankomme. Allerdings sollte man auch nicht zu tief ins Glas schauen.

„Es wäre natürlich ratsam, bei der Ankunft in der Lokalität noch alle Sinne beisammen zu haben, um den schönen Kohl und den Abend zu genießen“, sagt der Wildeshauser, der auch vorschlägt, sich am nächsten Tag nicht zu viel vorzunehmen. „Da entsteht ein unterschwelliger Druck, am Anfang viel zu trinken, um früh aufzuhören.“ Pasker warnt vor der „Gefahr der Trinkspirale“.

+ Gemütliche Atmosphäre: In der Gaststätte Peter Sander in Kleinenkneten arbeiten Benjamin und Silvia Jeschke in der Küche sowie Daniel Pasker (von links) im Service.

In der Saison, die von Anfang/Mitte Januar bis Anfang März dauert, sei die Gaststätte Sander am Wochenende regelmäßig ausgebucht. Viele Gruppen von zehn bis 20 Personen steuerten das Lokal kurz hinter dem Ortsausgang Wildeshausen an (Goldenstedter Straße). In der Küche stehen zwei gelernte Köche. Insgesamt herrscht eine familiäre Atmosphäre in dem gemütlichen Betrieb, der vor allem Gruppen bedient und nicht so sehr auf Laufkundschaft setzt.

In der „Gildestube“ in Zwischenbrücken wird ebenfalls deftiger und leckerer Kohl mit den klassischen Beilagen serviert. Wirt Holger Munke bietet das Gericht seit November an und hält den „Pielepoggen-Raum“ für kleinere Gruppen bereit. Er veranstaltet aber auch von Januar bis März am Wochenende Partys im „Reitersaal“, wenn verschiedene Kohfahrten gemeinsam feiern.

Munke: „Gäste freuen sich auf Hühnersuppe“

Bei den großen Feiern kann es auch schon mal passieren, dass etwas zurückgelassen wird. „Immer wieder bleiben Jacken oder Schuhe und auch einmal eine Hose liegen“, berichtet Munke. Die Klamotten, in der Regel vier große blaue Säcke voll, werden ein Jahr aufbewahrt, denn oft meldet sich der Besitzer noch. Wenn die Kohlfahrer ankommen, „freuen sie sich schon auf die Hühnersuppe“, weiß er. „Der eine oder andere schiebt sich auch vorher einen Fisch rein“, erzählt er mit skeptischem Unterton.

Kohlgruppe irrt auf Marschwiesen an der Hunte rum

Eine ganz besondere Gruppe wird der Wirt wohl nie vergessen. „Die kamen von weiter weg, und das Essen im Saal wurde schon serviert, da waren die noch nicht da“, erinnert er sich. Aus Sorge rief er an und erfuhr, dass die Teilnehmer in der Dunkelheit die Orientierung verloren hatten und auf den Marschwiesen an der Hunte umherirrten. Schnell fand er die Gruppe und lotste sie in den „Reitersaal“, wo sie unter dem Beifall der anderen Partygäste endlich Platz nehmen und essen konnten.

+ Kasslernacken, Grünkohl und Co.: Bei Wirt Stefan Thuns in der „Brasserie“ wird ordentlich aufgetischt, wenn Kohlfahrten vorbeikommen. Fotos: bor

Ganz grundsätzlich liegt Munke am Herzen, dass der Bollerwagen beleuchtet ist und einige Teilnehmer Warnwesten tragen. „Immer wieder höre ich von Autofahrern, dass sie die Kohltour erst ganz spät gesehen haben. Und wir möchten bei einer Kohlfahrt ja niemanden verlieren.“

Thuns: „Guter Kohl lockt die Gäste an“

In der „Brasserie“ an der Westerstraße macht ebenfalls so manche Kohltour Station. Wirt Stefan Thuns hat dann schon Kasslernacken und Grünkohl vorbereitet. „Die Gefahr besteht schon, dass es gleich nach dem Essen nach Hause geht“, weiß er und rät dazu, unterwegs auch mal Nahrung oder ein „Käffchen“ zu sich zu nehmen. Das müsse sich natürlich auch in der Beladung des Bollerwagens widerspiegeln. Überhaupt sei die Vorbereitung ganz wichtig, so Thuns. „Viele Gäste deponieren ihre Klamotten vorher bei uns.“ Im Lokal angekommen, gehe es erst einmal aufs WC, um die Mützenfrisur zu richten.

Interesse an Kohlfahrten ungebrochen

Gerne erinnert sich der Wildeshauser an die Kohlfahrten mit den Teams der „Brasserie“, des „Franziskaner“ und der „Fun Factory“. „Da sind wir mit 60, 70 Leuten los, bis nach Dötlingen.“

Laut Thuns ist das Interesse an Kohlfahrten ungebrochen. Dass die „Brasserie“ gerne angesteuert wird, liege am „guten Kohl“, sagt der Wirt, der auch in der Küche steht. Ob der Genuss des Gerichts auch gegen den Kater am Morgen danach hilft, muss jeder Kohlfahrer selbst beurteilen.

Noch mehr Tipps: So überlebt ihr eure Kohlfahrt ohne Kohllateralschaden!