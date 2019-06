Damit der König nicht in Schieflage gerät

Wildeshausen – Wer soll denn nun auf die Sänfte? Diese Frage stellt sich jedes Jahr aufs Neue, wenn die Königskompanie der Wildeshauser Schützengilde das Tragen der Krönungssänfte im Krandel an der Vogelstange probt. Dass Sänfte nicht mit sanft gleichzusetzen ist, musste im vergangenen Jahr der Gildekönig von 1969, Fritz Rietkötter, erfahren. Beim Anheben drohte die dienstälteste Majestät zu stürzen. Die Könige waren sich deshalb am Freitagabend einig, dass man den Jubiläumskönig diesmal verschonen sollte. Schließlich fand sich mit Lutz Ertelt, Gildekönig von 2010, ein Freiwilliger.

Nun mussten die drei ehemaligen Könige Lars Kröger, Oliver Rosemeier und Jan Poppe gemeinsam mit der aktuellen Majestät Thorsten Graf die Last schultern. Poppe war für Andreas Tonn eingesprungen. Die Könige der vergangenen vier Jahre werden am Pfingstdienstag die neue Majestät in der Sänfte von der Vogelstange erst zum Zeughaus und dann zum Krönungstisch tragen.

Doch auch Ertelt geriet am Freitagabend ein wenig ins Wanken. Die vier Träger reagierten schnell und glichen die Schieflage wieder aus. Oberst Willi Meyer applaudierte, und die zuschauende Kompanie hatte ihren Lacher. Doch bei allem Spaß, den die Könige während der Generalprobe hatten – hinter der Übung verbirgt sich ein ernster Grund, wie Volker Böttjer erklärte: „Seit elf Jahren üben wir das Tragen der Sänfte, nachdem Jens-Christian Senger 2007 hinuntergestürzt war.“

Man dachte schon daran, den Übungsabend einzustampfen, weil immerhin neun Jahre alles reibungslos funktioniert hatte. Doch im vorletzten Jahr ereilte Andreas Tonn ein ähnliches Schicksal wie Senger zehn Jahre zuvor. Er kippte aus der Sänfte. Also behielt die Königskompanie den Übungsabend im Kalender, zumal neben der Plackerei auch noch gegrillt und das eine oder andere Bier gezapft wird. hri