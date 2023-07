Damit kein Kind zurückbleibt

+ © bor Hilft Kindern: Helga Vogt (links) arbeitet ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung des Mehrgenerationenhauses, das von Evgeniya Mratsenkova geleitet wird. Die Vermittlung der Tätigkeit lief über „mischMIT!“ und Thorben Kienert. © bor

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ove Bornholt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Rechnen, lesen, schreiben: Helga Vogt arbeitet ehrenamtlich in der Hausaufgabenbetreuung im Mehrgenerationenhaus in Wildeshausen.

Wildeshausen – „Viele Kinder können am Ende des ersten oder zweiten Schuljahres weder lesen noch schreiben“, sagt Helga Vogt. Die promovierte Chemikerin hat sich entschieden, etwas dagegen zu tun, und engagiert sich ehrenamtlich im Mehrgenerationenhaus (MGH) der Diakonie an der Visbeker Straße in Wildeshausen. Dort kümmert sich die 63-Jährige jeden Montag drei Stunden lang um die Hausaufgabenbetreuung von Grundschülern, die sich etwas schwer damit tun. „Wehret den Anfängen“, sagt Vogt, die verhindern will, dass die Kinder gleich zu Beginn ihrer Schullaufbahn den Anschluss und damit auch die Lust am Lernen verlieren. „Ein Junge war so glücklich und stolz, als er seinen Vor- und Nachnamen fehlerfrei schreiben konnte“, beschreibt sie ein Erfolgserlebnis ihrer Arbeit.

Die Ahlhornerin geht mit den Mädchen und Jungen die Aufgaben durch, gibt Hinweise, hört zu, hilft. Dann gibt es eine kleine Zwischenmahlzeit wie Obst oder Salat. Und zum Schluss wird gespielt, gebastelt und auch mal gebacken. Die neun Kinder haben in der Regel verschiedene Hausaufgaben, weil nur zwei von ihnen in die gleiche Klasse gehen. Gestikulierend zeigt Vogt, wie drei, vier Teilnehmer gleichzeitig den Finger heben. Keine Frage, die Kinder halten die 63-Jährige ganz schön auf Trab. Sie macht gleichwohl einen souveränen Eindruck, vielleicht auch wegen ihrer langjährigen Berufserfahrung. Dabei war sie lange Zeit in einer ganz anderen Richtung als angedacht unterwegs.

Promovierte Chemikerin kommt aus Schlesien

Vogt kommt aus Schlesien in Polen. Sie studierte Chemie und Pädagogik, unterrichtete ein paar Jahre als Lehrerin, kam dann aber 1988 als Spätaussiedlerin nach Deutschland – und dort waren die beruflichen Aussichten Ende der 1980er- sowie Anfang der 1990er-Jahre für Lehrer nicht so rosig, erinnert sich die Ahlhornerin. Deswegen promovierte sie und arbeitete als Doktorin lange Zeit in der Industrie in Bayern. Später wechselte sie zu einer Firma für Personaldienstleistungen, half Unternehmen dabei, qualifizierte Mitarbeiter zu rekrutieren.

Dann zog Vogt aus familiären Gründen nach Niedersachsen, wo ihr Bruder schon lebte. Die 63-Jährige arbeitete noch etwas freiberuflich im Personalwesen, ging dann aber in den Vorruhestand. „Ich wollte immer etwas mit Kindern zu machen“, sagt sie. Eigentlich wollte Vogt deswegen bei einer Schule in Ahlhorn fragen, ob sie dort helfen kann. Aber dann sah sie in der Zeitung eine Meldung, dass die Wildeshauser Freiwilligenagentur „mischMIT!“ Helfer sucht. Und so landete sie beim MGH in der Kreisstadt.

Dort engagiert sie sich seit April in der Hausaufgabenbetreuung und hat ihre Kinder mittlerweile ganz gut kennengelernt. „Die freuen sich immer schon auf mich und umarmen mich“, freut sie sich. Inzwischen könne sie die Mädchen und Jungen auch einschätzen. Der eine sei zum Beispiel etwas aufbrausender, ein anderer hingegen geduldig. „Eltern, die nicht so sprachkundig sind oder in einem anderen Land zur Schule gegangen sind, können ihren Kindern manchmal nicht so gut helfen“, sagt die 63-Jährige, die die Grundschüler gerne unterstützt. Sie ist eine von fünf Ehrenamtlichen, die sich um die Hausaufgabenbetreuung im MGH kümmern.

„Mischmit!“ hatte zu einem Pressetermin eingeladen, um Vogts Arbeit vorzustellen – denn es gibt durchaus noch Bedarf. Interessierte könnten sich auch zu zweit einmal in der Woche um die Gruppe kümmern.

Kontakt

Interessierte können sich unter Telefon 04431/7483475 oder direkt beim MGH (04431/9553650 und 0176/30884592) melden. In der Hausaufgabengruppe (montags bis freitags von 14 bis 16.45 Uhr) sind nach den Sommerferien noch Plätze frei. Die Teilnahme kostet 30 Euro pro Monat. Wer ein Mittagessen möchte, kann dies für 3,50 Euro pro Mahlzeit dazu buchen.