Damit Biotope nicht alleine dastehen

Artenreiche Flächen im Landkreis Oldenburg sollen miteinander verbunden werden

+ Natur so weit das Auge reicht: Biotope wie diese sollen verbunden werden, um den Austausch der Arten zu fördern. - Foto: Mahdavi

Landkreis - Es gibt sie in vielen Ecken im Landkreis Oldenburg: artenreiche Flächen und Biotope, die jedoch oft durch Straßen oder intensiv bewirtschaftete Felder isoliert sind. Darunter leidet der Austausch der Pflanzen und Tiere. Langfristig könnten sogar ihre Überlebensmöglichkeiten schwinden, schließlich schwimmen sie genetisch gesehen im eigenen Saft und sind so anfälliger für Krankheiten. Doch nun ist ein auf drei Jahre angelegtes und rund 350 000 Euro teures Projekt angelaufen, das einzelne artenreiche Flächen in den Kreisen Oldenburg, Ammerland und Wesermarsch miteinander verbinden soll.