Damit behinderte Menschen selbstständig leben können

Von: Ove Bornholt

In vier Reihenhäusern an der Harpstedter Straße 35 können insgesamt 24 Personen leben – und das weitgehend selbstständig. © bor

Die Diakonie feiert das zehnjährige Bestehen der Einrichtung Harpstedter Straße 35 in Wildeshausen. Dort können 24 behinderte Menschen weitgehend selbstständig leben.

Wildeshausen – Was ist normal? Dass sich zwölf Personen ein Bad teilen, war auf dem Zentralgelände der Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen normal. Doch seit gut zehn Jahren läuft die sogenannte Konversion – das heißt, dass die behinderten Menschen von den großen Häusern mit wenig Komfort in kleinere Wohnungen im Stadtgebiet ziehen, in denen sie viel selbstständiger leben können. Den Anfang machte 2011 die Wohngemeinschaft an der Kleinen Straße im ehemaligen „Hotel am Rathaus“. Kurz danach folgte der Bau von vier Reihenhäusern an der Harpstedter Straße 35. Seit 2012 ist dort Platz für 24 Bewohner. Eigentlich hätte das zehnjährige Bestehen vergangenes Jahr gefeiert werden sollen, aber das wurde verschoben. Am Freitagmittag war es nun endlich so weit.

Die Wohnbereichsleiterin Lea Reinhold und Regionalgeschäftsführer Jörg Arendt-Uhde begrüßten rund 60 Bewohner, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter sowie Verwandte und Freunde auf dem Hinterhof der vier Reihenhäuser. Arendt-Uhde schilderte, wie beide Projekte gegen Widerstände realisiert wurden. In der Innenstadt hätten Geschäftsleute lieber den Erhalt der Hotelbetten gesehen. Und es seien wie an der Harpstedter Straße viele Fragen in der Nachbarschaft aufgekommen. „Es gab besorgte Anfragen. Wer zieht denn jetzt da ein?“, erinnerte sich der Regionalgeschäftsführer. „Das waren berechtigte Sorgen, aber es hat funktioniert.“ Auch weil die Diakonie in der Folge viele Gespräche mit den Anwohnern geführt habe. Und für die Bewohner habe sich „eine ganz neue Lebensqualität ergeben“. Sich zu zweit ein Bad zu teilen und ein eigenes Zimmer zu haben, „war für viele nicht selbstverständlich“.

Nachbarn mit „berechtigten Sorgen“

Die Bewohner gehen in der Regel zur Arbeit. „Danach sitzen wir zusammen, trinken einen Kaffee. Und am Wochenende wird gemeinsam gekocht“, beschrieb Wohnbereichsleiterin Reinhold das Leben in den Reihenhäusern. Aber: „Jeder Tag läuft anders ab.“ Auch weil die behinderten Menschen sehr frei in ihrem Tun und Lassen sind. Sie haben jeweils einen persönlichen Assistenten, mit dem sie versuchen, individuelle Ziele zu erreichen – zum Beispiel, einen Führerschein zu machen, alleine einkaufen zu gehen oder das Lieblingsessen selbst zuzubereiten. Wenn die Bewohner sich entsprechend weiterentwickeln, können sie ins Ambulante Wohnen wechseln. Dort haben sie noch mehr Freiheiten. Entsprechend ist die Harpstedter Straße für einige nur eine Zwischenstation. Andere leben dort aber bereits seit der Gründung.

Regionalgeschäftsführer Jörg Arendt-Uhde lobte das Team der Diakonie für sein Engagement. © bor

Der stellvertretende Bürgermeister Wolfgang Däubler lobte genau wie Arendt-Uhde das große Engagement der Mitarbeiter. Es sei gelungen, die abstrakte Forderung nach Inklusion Wirklichkeit werden zu lassen, lobte Däubler. Dadurch, dass er selbst vor der Konversion Betreuer eines behinderten Menschen war, musste er sich direkt mit dem Thema beschäftigen. Erst habe er Zweifel gehabt, ob die Diakonie-Bewohner mit der neuen Situation klarkommen werden. Doch er habe keineswegs recht behalten, so Däubler im Rückblick. „Die Menschen sollten nicht abseits im Wald, sondern mitten unter uns leben können.“ Dies sei der einzige Weg hin zu einer zufriedenstellenden Inklusion. Und es sei notwendig gewesen, die alten Strukturen zu überdenken.