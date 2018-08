Regent heiratet Enkelin des Königs der Könige

Der Schützenvereinsvorsitzende Wolfgang Helms (r.) proklamierte am Sonntagabend Juniorenkönig Tom Großmann (3.v.l.) sowie Schützenkönig Christopher Frerichs (6.v.l.) und kürte deren Adjutanten. Ebenso kamen die Königin der Königinnen, Dörte Rode (2.v.r.), und der König der Könige, Arno Großmann (3.v.r.), zu Ehren.

Bühren - Von Jürgen Bohlken. Mit Christopher Frerichs konnte der Vorsitzende der Bührener Grünröcke, Wolfgang Helms, am Sonntagabend auf dem Bührener Schützenfest einen neuen Schützenkönig proklamieren. Allerdings gibt es keine Damenkönigin. 2018 war es umgekehrt gewesen. Der Vereinschef hoffte, dass künftig nicht immer eines der beiden Königshäuser unbesetzt bleibt. Diesmal seien die Frauen offenkundig etwas „schießfaul“ gewesen, erklärte er sich die Vakanz auf dem Damenthron.

Als neuer König der Könige durfte sich Arno Großmann feiern lassen. In diesem Schießvergleich messen sich jeweils ehemalige Majestäten. Großmann hatte schon zweimal als Schützenkönig regiert. 1969 und 1988 bekam er die Königskette umgehängt. Der mittlerweile 80-Jährige darf sozusagen als „Schwiegeropa“ in spe des soeben proklamierten Bührener Schützenkönigs gelten, denn: Seine Enkelin Gesa tritt am 8. September mit Christopher Frerichs vor den Traualtar.

Das Paar hatte es vor drei Jahren aus beruflichen Gründen ins baden-württembergische Geisingen, der „Stadt an der jungen Donau“, verschlagen. Weil die Wurzeln von Braut und Bräutigam aber in Bühren liegen, werden sie sich in Wildeshausen das Jawort geben. Im „richtigen Leben“ verdient der 33-jährige „König Christopher“ sein Geld als Bankkaufmann. Als Regent im Schützenverein Bühren stehen ihm zwei Begleiter zur Seite: Als sein erster Adjutant fungiert Hendrik Hempelmann – und als sein zweiter der Fahnenträger Stefan Dasenbrock.

Mit Tom Großmann, dem Enkelsohn des aktuellen Königs der Könige, hat der Schützenverein Bühren seit Sonntag auch einen neuen Juniorenkönig. Dessen Adjutanten Jan Hendrik und Thorben Rode sind wiederum die Söhne von Dörte Rode, der „frisch proklamierten“ Königin der Königinnen.