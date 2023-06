Couragierte Motorradfahrer und Nachbarn löschen Heckenbrand in Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die Feuerwehr musste nur noch Nachlöscharbeiten vornehmen. © Feuerwehr

Wildeshausen – Mutige Motorradfahrer und tatkräftige Nachbarn haben am Samstag um 14.07 Uhr einen Heckenbrand an der Friedrich-Gauß-Straße in Wildeshausen weitgehend gelöscht und damit einen größeren Einsatz verhindert. In der Nähe stand ein Haus.

Der Brand war aus noch ungeklärter Ursache in der Nähe eines Hauses entstanden. Zwei Motorradfahrer, die auf der Goldenstedter Straße fahrend eine Rauchsäule gesehen hatten, hatten die Erkundung aufgenommen und mit ihrer Motorradkombi erste Löschversuche unternommen. Nachbarn waren zudem mit Gartenschläuchen zur Stelle.

Als die Feuerwehr vor Ort war, war das Feuer weitgehend aus. Es mussten lediglich Nachlöscharbeiten vorgenommen werden.

„Der große Dank für die Eindämmung des Brandes sowie Verhinderung der weiteren Ausbreitung, gebührt an dieser Stelle nachdrücklich den Motorradfahrern, sowie den Nachbarn, die hier durch das umsichtige Verhalten höheren Schaden abgewendet haben“, schreibt Pressesprecher Daniel Engels im Einsatzbericht. „Allerdings sollte man immer die Feuerwehr alarmieren und im Zweifel eigene Löschversuche unterbinden, um sich nicht selbst in Gefahr zu begeben.“