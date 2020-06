Missachtung der Coronavirus-Regel : 310 Verfahren im Landkreis Oldenburg

Verstöße gegen Auflagen

+ © - Vorsicht Kontrolle: Das Ordnungsamt und die Polizei achten auf die Einhaltung von Corona-Einschränkungen. SymbolFoto: dpa © -

Wildeshausen – Nahezu täglich sind Mitarbeiter des Ordnungsamts und Polizisten im Landkreis Oldenburg im Einsatz, um Verstöße gegen die Corona-Auflagen festzustellen. Für die Ahndung ist dann allerdings allein der Landkreis Oldenburg zuständig. Und bei dem sind nach jetzigem Stand mittlerweile 310 Verfahren in Bearbeitung, wie eine Nachfrage unserer Zeitung zeigt. „Die Bußgeldstelle ist aktuell mitten in der Erfassung und Bearbeitung der Anzeigen“, so Kreis-Sprecher Oliver Galeotti.