Corona-Infizierter in einem Seniorenheim in Großenkneten

Landkreis veranlasst Abstrich, doch Ergebnisse noch nicht da

+ Infektion in einem Seniorenheim: In der Gemeinde Großenkneten ist das Gesundheitsamt des Landkreises alarmiert. SymbolFoto: dpa

Wildeshausen – Das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg hat am Donnerstag in einer Senioreneinrichtung in der Gemeinde Großenkneten eine Probennahme bei allen 53 Bewohnern und 40 Mitarbeiter vorgenommen, um sie auf das Coronavirus zu testen. Die Ergebnisse lagen am Freitagnachmittag nach Angaben von Kreissprecher Oliver Galeotti allerdings noch nicht vor.