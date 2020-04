Corona: Zehnter Todesfall im Landkreis Oldenburg

Landkreis Oldenburg - Über die Ostertage ist im Landkreis Oldenburg eine weitere Frau der Covid-19-Erkrankung erlegen. Bei der Verstorbenen handelt es sich laut Kreisverwaltung um eine 86-jährige Frau. Der Todesfall, ausgelöst durch das neuartige Virus Sars-CoV-2, ist der zehnte im Landkreis. Die Gesamtzahl der festgestellten kreisweiten Corona-Infektionen lag am Ostermontag um 12 Uhr bei 195. Sowohl die genesenen Personen, insgesamt 143, als auch die bislang zehn an Covid-19 Verstorbenen sind inbegriffen. Aktuell gibt es 42 coronakranke Menschen im Landkreis, und zwar zwölf aus der Gemeinde Ganderkesee, eine Person aus Dötlingen, zwei aus Hude, vier aus Hatten, zwei aus Großenkneten, fünf aus Wardenburg, zwei aus der Samtgemeinde Harpstedt und 14 aus der Stadt Wildeshausen.

150 Personen befinden sich zurzeit in häuslicher Isolation beziehungsweise Quarantäne. Von den Genesenen wohnen 25 in Wardenburg, zwölf in Ganderkesee, vier in Dötlingen, 74 in Wildeshausen, 18 in Hude, fünf in Hatten, zwei in der Samtgemeinde Harpstedt und drei in Großenkneten. Die sinkenden Zahlen seien, so die Kreisverwaltung, eine positive Entwicklung, könnten aber über die andauernde Gefahr nicht hinwegtäuschen. Sie seien dahingehend zu relativieren, dass eine Vielzahl Gesundeter „in erster Linie Bewohner und Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in Wildeshausen sind“. Foto: dpa/Center for Disease Control