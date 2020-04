Corona: Teil-Evakuierung eines Seniorenheims in Wildeshausen - Landkreis zieht Reißleine

Das Coronavirus grassiert in Wildeshausen. Jetzt hat der Landkreis Oldenburg im Fall des Seniorenheims Atrium die Reißleine gezogen.

Wildeshausen – Die Kreisverwaltung des Landkreises Oldenburg hat entschieden, die Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen in Teilen zu evakuieren. Die negativ auf das Coronavirus Sars-CoV-2, Auslöser der Lungenkrankheit Covid-19, getesteten Bewohner wurden am Donnerstagvormittag in das neue Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (BfW) in Bookholzberg verlegt.

Die Transporte erfolgten per Bus und für Liegendtransporte durch Unterstützung der Rettungsdienste. Im BfW werden die Senioren nach Angaben der Kreisverwaltung weiter unter Quarantäne gestellt und in Einzelzimmern untergebracht. „Alle Vorkehrungen für eine umfängliche Pflege wurden getroffen“, heißt es.

Insgesamt verlegte das Gesundheitsamt 15 Personen in das BfW. Dabei ist die Wiederaufnahme eines Bewohners, der einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich hat, eingerechnet. Der Mann war vor dem Ausbruchsgeschehen schon nicht mehr in der Einrichtung gewesen. Die Betreuung übernehmen zunächst negativ getestete Pflegekräfte der Seniorenresidenz.

Zur Kontrolle des Infektions-Status waren am Mittwoch alle bislang negativ getesteten Bewohner und Mitarbeiter erneut abgestrichen worden. Die Proben waren per Eilboten in ein Speziallabor, das sehr schnelle und damit kostenintensive Analysen erstellt, gefahren worden. Das Testergebnis ist ernüchternd: Von 26 getesteten Bewohnern sind zwölf Corona-positiv getestet. Diese Bewohner verbleiben in der Einrichtung.

+ Liegendtransport nach Bookholzberg: Der Landkreis evakuiert 15 Personen aus dem Atrium am Wall. © Bornholt

Von 20 getesteten Mitarbeitern sind sieben Mitarbeiter positiv und dreizehn negativ getestet. Acht weitere Mitarbeiter, die am Mittwoch nicht angetroffen wurden, sollten am Donnerstag abgestrichen werden, heißt es aus Wildeshausen.

„Die hohe Zahl neuer Infektionen kann unter anderem darauf hindeuten, dass die Personen bereits am Freitag oder am Samstag infiziert waren, sich aber noch in der Inkubationszeit befanden und noch nicht als infiziert herausgefiltert werden konnten“, teilt der Landkreis Oldenburg mit. Die übliche Inkubationszeit von Covid-19 betrage im Mittel fünf Tage. Um verbleibende Restrisiken, die beim Infektionsgeschehen nicht zu vermeiden sind, auszuschließen, wird am Freitag erneut nachgetestet.

+ In Bookholzberg erreichten die Atrium-Bewohner ihre neue Unterkunft. © Günther Richter

Die Kreisverwaltung in Wildeshausen sieht keine Alternative zu dieser sehr harten Entscheidung der Verlegung. „Absolute Dringlichkeit haben aber der Schutz und die Gesundheit aller Beteiligten“, so Pressesprecher Oliver Galeotti. „Die Vorgaben und Auflagen waren klar definiert. Bei 100 prozentiger Umsetzung wären sie auch sicher gewesen. Aber es darf nicht ein Prozent fehlen.“

Mehrfach hatte die Verwaltung nach eigenen Angaben deutlich über die verhängten Maßnahmen wie Kohorten-Trennung, Quarantäne für alle Bewohner und Mitarbeiter oder auch Schutzkleidung informiert. Bei einer erneuten Kontrolle zur Einhaltung der verhängten Maßnahmen stellte das Gesundheitsamt aber fest, dass das nicht zu 100 Prozent umgesetzt wurde und entschied sich deshalb für die Teil-Evakuierung.

„Wir sehen uns gezwungen, so zu handeln. Die Vorgaben wurden durch die Einrichtung nicht umfänglich eingehalten. Das kann unser Gesundheitsamt so nicht mehr verantworten. Unsere Verantwortung ist es, alle Bewohner zu schützen“, erklärt Landrat Carsten Harings.

Kommentar zum Thema: Das hat ein Nachspiel

Von Dierk Rohdenburg.

Dass Wildeshausen derzeit bundesweit vielen Menschen ein Begriff ist, hat leider nichts mit schönen Nachrichten zu tun. Die Kreisstadt ist derzeit in den Medien, weil hier offenbar in einem privaten Pflegeheim absolut wichtige und vom Landkreis vorgegebene Hygiene- und Schutzmaßnahmen nicht befolgt wurden. Nur so ist zu erklären, dass im Atrium zahlreiche Bewohner und Pfleger an Corona erkrankt sind.

Gestützt wird dieser Verdacht durch mehrere der Redaktion bekannte Personen, die sowohl die Leitung als auch die Maßnahmen in dem Heim heftigst kritisieren. Es steht zu erwarten, dass es Strafanzeigen von Angehörigen sowie vom Landkreis Oldenburg geben wird und somit aufgeklärt werden könnte, was alles verkehrt gelaufen ist. Bis dahin muss nun alles Menschenmögliche getan werden, um weitere Infizierungen sowie Tote zu verhindern. Hier handelt der Landkreis offenbar derzeit konsequent und umsichtig.

