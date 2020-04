Corona in Seniorenheim: Nichtinfizierte ziehen um - Einrichtungsleiter ignoriert Vorgaben

Alarmstimmung in der Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen: Mehr als 40 Personen, Bewohner und Pfleger, sind dort mit dem Coronavirus infiziert worden. Jetzt ziehen alle nichtinfizierte Bewohner um.

Das Coronavirus breitet sich im Landkreis Oldenburg weiter aus

breitet sich im weiter aus Im Atrium in Wildeshausen gibt es 41 Corona -Infizierte auf einen Schlag

in gibt es 41 -Infizierte auf einen Schlag Umzug in leerstehenden Hotel in Nachbargemeinde

Update vom 2. April: Überraschende Entwicklungen in der Behandlung der Coronainfizierten in der Wildeshauser Seniorenresidenz Atrium. Wie jetzt bekannt wurde, hat Geschäftsführer Thomas Münch den bisherigen Einrichtungsleiter Knuth Maier-Preuß vom Dienst freigestellt. Zu den Gründen wollte er sich nicht äußern. Angehörige hatten jedoch kritisiert, dass Maier-Preuß noch am Sonntagabend ohne Maske und Schutzkleidung bei nichtinfizierten Bewohnern im Zimmer gewesen war. So auch bei einem Mann, der eine chronische Lungenkrankheit im Endstadium sowie Krebs hat (Verwandte der Redaktion bekannt).

Unterdessen plant derLandkreis Oldenburg nach Informationen unserer Zeitung für heute den Umzug der nichtinfizierten Bewohner in ein leerstehendes Hotel in Bookholzberg (Ganderkesee). Die Sachen seien bereits gepackt, so Angehörige. Nun werde aber noch abgewartet, wie viele Personen nicht mit dem infiziert sind. Um das festzustellen, hatte das Gesundheitsamt am Mittwoch weitere Schnelltests veranlasst - die Ergebnisse lagen am Donnerstagvormittag noch nicht vor.

Update vom 31. März: Ein weiterer Bewohner des Atriums am Wall in Wildeshausen ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bei dem Mann handelt es sich um einen der 23 mit Corona infizierten Bewohnern der Seniorenresidenz.

Update vom 30. März: Im Atrium am Wall in Wildeshausen sind 41 Menschen mit Covid-19 infiziert worden. Infizierte werden von infizierten Mitarbeitern betreut, negativ getestete Personen von negativ getesteten Pflegern. Die Stadt hat sich in der Corona-Krise zu einem Krisenschwerpunkt entwickelt.

Update von 15 Uhr: Es hat sich bestätigt, was unsere Zeitung vor wenigen Stunden über die Corona-Fälle im Wildeshauser Atrium am Wall mitgeteilt hat. Stand Sonnabend um 18 Uhr seien 23 Bewohner positiv und 28 negativ auf den Coronavirus getestet wurden, teilte Thomas Münch, Geschäftsführer der Residenz, mit. Von den Mitarbeitern wurden 18 positiv und 23 Mitarbeiter negativ auf COVID-19 getestet. Offenbar wurde der Virus von außen eingeschleppt.

Originalartikel vom 29. März, 12 Uhr: Wildeshausen – Eine offizielle Auskunft der Seniorenresidenz gibt es bislang auf die Nachfrage unsere Zeitung nicht. Die Kreisverwaltung ist informiert und berät offenbar aktuell zu diesem Thema. Derzeit werden keine Kommentare gegeben. Dennoch ist eine Pressemitteilung für Sonntagnachmittag angekündigt.

Corona-Alarm: Ein Bewohner in der Nacht zu Freitag gestorben

Wie unsere Zeitung aus sicherer Quelle erfahren hat, wurden alle Beteiligten aufgeschreckt, als in der Nacht zu Freitag ein Bewohner verstarb. Offenbar ergab eine nachträgliche Probennahme, dass sich die Person mit dem Coronavirus infiziert hatte. Am Freitag war den Informationen zufolge das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg vor Ort und hat bei allen Bewohnern und Angestellten einen Corona-Test durchgeführt. Die Ergebnisse sollen dem Vernehmen nach schockierend gewesen sein: Ein großer Teil der im Heim lebenden und arbeitenden Menschen wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Die Angehörigen wurden offenbar am Sonnabend telefonisch über die Ergebnisse informiert.

Corona in Wildeshausen: Seniorenresidenz nicht mehr zu betreten

Seit einigen Tagen darf die Seniorenresidenz nicht mehr von Angehörigen und Außenstehenden betreten werden. Bereits am 10. März hatte unsere Zeitung über diese Maßnahme berichtet. Offenbar gab es danach aber noch einige Ausnahmen. So hatte der Heimleiter Leiter Knuth Maier-Preuß öffentlich betont, dass Angehörige doch noch zu ihren Verwandten gelangen können. Es mussten aber wohl Erklärungen ausgefüllt werden, ob es vor kurzem Besuche in Corona-Gebieten gegeben habe.

Rote und grüne Zettel an Zimmertüren weisen auf Corona-Erkrankte hin

Wenige Tage später wurde der Besuch aber wohl allen Verwandten verwehrt. Derzeit, so lauten die Informationen unserer Zeitung, müssen die Bewohner auf den Zimmern bleiben. Die Türen seien mit grünen oder roten Zetteln gekennzeichnet, ob sich dahinter eine an Covid-19 erkrankte Person befindet oder nicht, erfuhr unsere Zeitung. Offenbar werden die Corona-infizierten Bewohner nur noch durch Corona-infizierte Pflegende betreut.

Von Angehörigen gab es wohl schon vor Tagen die Kritik, dass die Pflegenden in der Seniorenresidenz keinen Mundschutz tragen. Auf Nachfragen sei von der Heimleitung erklärt worden, dass man Niemanden dazu zwingen könne. Nach dem ersten Todesfall tragen nun alle Mitarbeiter einen Mundschutz. „Zu spät“, wie ein Angehöriger entsetzt feststellt.

Unter allen Beteiligten herrscht nun große Angst, dass es weitere Corona-Infizierte und Tote geben wird. Dem Vernehmen nach soll eine weitere Person schwer erkrankt sein. Auch dazu gab es bislang keine Informationen.