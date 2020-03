Corona: Schaffermahl und Gildefest nächste Woche auf dem Prüfstand

Wildeshausen – Das Wildeshauser Gildefest ist das letzte Mal in der Zeit des Zweiten Weltkriegs ausgefallen. Nun könnte aber die Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 dazu führen, dass zu Pfingsten nicht wie in althergebrachter Form gefeiert wird.

Darüber spekulieren möchte derzeit weder in der Stadtverwaltung noch bei der Gilde jemand öffentlich, denn bis Anfang Juni ist es noch eine Weile hin – und am diesjährigen Gildefest hängen anlässlich des 750. Stadtrechtegeburtstages deutlich mehr Veranstaltungen als in gewöhnlichen Jahren.

„Stand jetzt laufen die Planungen ganz normal weiter“, so Oberst Willi Meyer auf Nachfrage unserer Zeitung. Am Montag kommender Woche sei das schon lange vor dem Virusausbruch geplante Koordinierungsgespräch mit dem Landkreis, der Stadt Wildeshausen, der Polizei sowie den Rettungsdiensten terminiert. „Da wird das Thema Coronavirus selbstverständlich auch zur Sprache gebracht“, sagte Meyer.

Die erste Entscheidung muss zur Ausrichtung des Schaffermahls am 25. März fallen. In diesem Rahmen befinden sich im Rathaussaal knapp 200 Personen auf engem Raum – viele von ihnen gehören zur Risikogruppe der über 60-Jährigen. Laut Kreissprecher Oliver Galeotti ist das Gesundheitsamt bei Veranstaltungen mit unter 1000 Personen für Stellungnahmen gefragt. „Wir sagen zwar, dass das normale Leben nicht zum Erliegen kommen soll“, so Galeotti. Aber jeder sollte ganz genau überlegen, ob eine Veranstaltung mit vielen Personen jetzt gerade notwendig ist.

Das gelte insbesondere für Risikogruppen wie ältere Menschen und Kinder. Aber grundsätzlich auch für alle größeren Versammlungen.

Stadtpressesprecher Hans Ufferfilge teilte auf Nachfrage mit, dass sich die Verwaltung mit der Gilde im Gespräch befindet. Die Lage werde ständig bewertet. „Konkret gibt es aber nichts zu berichten“, so Ufferfilge.

Das erklärt auch Christian Harting, Presseoffizier der Gilde. „Zum Schaffermahl können wir wohl frühestens in der kommenden Woche etwas sagen“, teilte er mit. „Derzeit ist keine Absage geplant.“