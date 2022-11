Corona: Landkreis Oldenburg bundesweit negative Spitze

Von: Dierk Rohdenburg

Die neue Corona-Variante BQ.1.1 sorgt in Deutschland für höhere Infektionszahlen. (Symbolbild) © MiS/Imago

Die Corona-Infektionszahlen in Niedersachsen gehen weiter nach unten. Allerdings liegt der Landkreis Oldenburg landesweit an der Spitze und im Bundesvergleich auf dem zweiten Platz.

Am Samstag gab das Robert-Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Oldenburg mit 456,5 an. Laut Statistik wurden in den vergangenen sieben Tagen 80 Neuinfektionen registriert. Über diesem Wert lag nur der Landkreis Dahme (Spreewald) mit 465,8.

Für den hohen Wert im Landkreis Oldenburg gibt es aktuell keine plausible Erklärung. Möglicherweise liegt es daran, dass Mitarbeiter in größeren Betrieben, beispielsweise der Schlachtung und Fleischzerlegung, häufiger getestet und somit auch Infektionen erkannt werden.

Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag für Niedersachsen mit 317,9 an. Am Dienstag lag sie noch bei 447,5. Die Inzidenz beschreibt, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gemeldet wurden. Landesweit wurden 3.677 bestätigte Neuinfektionen registriert, 23 weitere Menschen starben an oder mit Covid-19.

Daten bilden Infektionslage nicht vollständig ab

Als maßgebliche Zahl zur Bewertung der Corona-Lage in Niedersachsen gilt die Hospitalisierungsinzidenz. Sie gibt an, wie viele Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Laut Landesregierung lag der Wert am Freitag bei 8,8 nach 9,7 am Dienstag. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten stieg minimal auf 3,6 Prozent.

Die Daten bilden die Infektionslage allerdings nicht vollständig ab. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die nicht vom RKI erfasst werden – vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme können zudem zu einer Verzerrung von Tageswerten führen. In Deutschland gibt es derzeit vier Landkreise, in denen kein Corona-Fall registriert wurde.

Im kleinsten Bundesland Bremen lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 338,5 nach Dienstag mit 442,6. 324 bestätigte Neuinfektionen und zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden registriert.