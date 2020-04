Corona-Krise im Landkreis Oldenburg: Zwei neue Todesopfer - Strafanzeige gegen Seniorenheim

Im Krankenhaus Johanneum in Wildeshausen ist eine Frau, die an Covid-19 erkrankt war, gestorben.

Im Landkreis Oldenburg hat das Coronavirus zwei neue Todesopfer gefordert. Der Streit zwischen dem Kreis und einem Seniorenheim in Wildeshausen eskaliert.

Wildeshausen - Die Zahl der Corona-Toten im Landkreis Oldenburg ist am Wochenende auf drei Personen gestiegen. Gleichzeitig meldete der Landkreis, dass die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen leicht von 110 auf 100 gesunken ist. Außerdem geht der Streit zwischen dem Kreis und der Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen weiter.

Laut Mitteilung aus dem Gesundheitsamt vom Montag erlag eine Frau aus dem Landkreis am Samstag im Klinikum Oldenburg den Folgen einer Covid-19-Infektion. Die Verstorbene war 52 Jahre alt und hatte schwere Vorerkrankungen. Am Sonntag verstarb im Krankenhaus Johanneum zudem eine 85-Jährige, die ebenfalls vorerkrankt war. Aus welchen Gemeinden die beiden Personen kommen, wollte der Landkreis nicht sagen.

Coronavirus im Landkreis Oldenburg: 169 bestätigte Fälle

„Mit großem Bedauern müssen wir zwei weitere Todesfälle bekannt geben. Ich bin erschüttert und spreche den Angehörigen mein Beileid aus“, sagte Landrat Carsten Harings und ergänzte: „Die Krankheit kann jeden treffen. Daher ist es wichtig, dass die Regeln wie beispielsweise Abstand halten und Kontakte vermeiden von der Bevölkerung strikt eingehalten werden.“

Die Gesamtzahl der Coronavirus-Infektionen im Landkreis Oldenburg beträgt 169 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung (Stand 6. April, 14 Uhr). Von dieser Gesamtzahl gelten 66 Menschen als genesen. Somit gibt es derzeit 100 bestätigte an Covid-19 Erkrankte – nicht zu verwechseln mit der Gesamtzahl der bislang bestätigten Infektionen seit Pandemie-Beginn (Zum Vergleich: Am Sonntag waren 110 Personen erkrankt). 280 Menschen befinden sich insgesamt in Isolation/Quarantäne.

Corona im Landkreis Oldenburg: Gemeinden und Städte betroffen

Bei den Erkrankten handelt sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (5), Dötlingen (2), Hude (6), Hatten (1), Großenkneten (2) und Wardenburg (6) sowie der Stadt Wildeshausen (78). In der Samtgemeinde Harpstedt zählt die Statistik zwei Genesene. Weitere Genesene verteilen sich auf Wardenburg (23), Ganderkesee (11), Dötlingen (3), Wildeshausen (8), Hude (13), Hatten (5) und Großenkneten (1).

Ebenfalls am Montag bestätigte der Landkreis Oldenburg, dass zwei ehemalige Atrium-Bewohner, die am Donnerstag mit 13 anderen nicht infizierten Senioren aus der Altenpflegeeinrichtung nach Bookholzberg evakuiert worden waren, am Freitag positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Sie befinden sich jetzt wieder im Atrium. Die Seniorenresidenz war in die Schlagzeilen geraten, weil sich über die Hälfte der Bewohner mit dem Virus angesteckt hatte. Nach jetzigem Stand sind es 37 von 51 Senioren. Für Dienstag ist ein weiterer Test in Bookholzberg angesetzt.

Coronavirus: Streit zwischen Landkreis und Atrium geht weiter

In sozialen Netzwerken hatten Mitarbeiter des Seniorenheims Atrium in Wildeshausen und auch dessen Geschäftsführer Thomas Münch schwere Vorwürfe erhoben. Letzterer behauptete, unter anderem hätte das Gesundheitsamt des Landkreises Oldenburg am Donnerstag einen Abstrich bei einer Pflegekraft machen lassen, diese dann aber in der Nachtschicht arbeiten lassen, bevor das Testergebnis vorlag. Dieses sei dann positiv gewesen.

Zudem sei die Evakuierung am Donnerstag ohne Absprache erfolgt und habe den psychischen Druck für die Bewohner noch einmal erhöht. Münch spricht von „Panik im Landratsamt“. Einige Mitarbeiter des Atriums beschreiben die vergangenen Tage als „Hölle auf Erden“, weil „wir Schuld sein sollen, dass so Viele krank sind“. Man habe sich an die Vorgaben des Gesundheitsamtes gehalten. Dieses habe hingegen beim Bustransfer nach Bookholzberg schwere Fehler gemacht. Einige Senioren hätten sich im Bus die Schutzmasken entfernt und außerdem mehr als zwei Stunden im Fahrzeug warten müssen.

Corona-Krise im Landkreis Oldenburg: Kreis erstattet Strafanzeige

In der Pressemitteilung des Kreises heißt es: „Die Kreisverwaltung bedauert den nicht ganz reibungslosen Transport der Bewohner per Bus.“ Jedoch sei wegen den zahlreichen Verstößen gegen die verhängten Auflagen im Atrium sofortiges Handeln geboten gewesen. „Ausreichend Platz für den notwendigen Abstand war in dem hinreichend großen Bus vorhanden. Jedoch war das Zeitmanagement nicht den tatsächlichen Begebenheiten angepasst, wofür sich die Kreisverwaltung entschuldigt.“

Dennoch sei der Kreis überzeugt, mit der Verlegung der Bewohner die richtige Maßnahme durchgeführt zu haben. Der Kreis geht im Einzelnen nicht weiter auf die Vorwürfe ein und verweist auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dort hatte der Kreis am Samstag Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gegen das Seniorenheim Atrium in Wildeshausen erstattet. „Für die Kreisverwaltung stellen sich die jüngsten durch die Geschäftsführung des Atrium am Wall über die Presse und soziale Medien verbreiteten Darstellungen rund um die Covid-19-Infektionen im Atrium als abenteuerlich dar. Ziel scheint es zu sein, den Fokus der Öffentlichkeit von sich weg auf andere Beteiligte zu lenken.“

