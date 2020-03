Alarmstimmung in Seniorenresidenz: 30 Corona-Infizierte im Atrium?

Ein Bewohner gestorben?

Alarmstimmung in der Seniorenresidenz Atrium am Wall in Wildeshausen: Nach Informationen unserer Zeitung sind von den 40 Bewohnern 21 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zudem sollen neun Mitarbeiter positiv getestet worden sein.