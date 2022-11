Corona: Impfen bald nur beim Arzt

+ © DPA Impfen bald nur noch beim Arzt: Im Landkreis Oldenburg gibt es bald keine Impfteams mehr. © DPA

Im Landkreis Oldenburg wird ab dem 21. Dezember nur noch beim Arzt gegen Corona geimpft.

Landkreis – Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Corona-Infektionen liegt im Landkreis Oldenburg aktuell bei 321. Ein wenig bedenklicher Wert – aus heutiger Sicht. Vor einem Jahr lagen die Werte zwar bei annähernd der Hälfte, es wurden aber 700 Menschen täglich geimpft, und die Kreisverwaltung vermeldete wöchentlich neue Verstorbene im Zusammenhang mit Corona-Infektionen.

Als wesentlichen Grund für die Entspannung innerhalb eines Jahres nennt der ärztliche Leiter des Gesundheitsamtes im Landkreis Oldenburg, Leonhard Hamschmidt, dass mittlerweile annähernd 80 Prozent der Menschen geimpft sind. Die Gefahr eines schweren Verlaufes einer Corona-Infektion sei dadurch deutlich verringert worden. „Wir sind in die endemische Phase eingetreten“, so der Mediziner. „Die Situation entwickelt sich ähnlich wie bei der Grippe.“ Insbesondere Menschen im Alter über 60 Jahren sollten sich deshalb impfen lassen. Bei Jüngeren seien kaum noch schwere Verläufe zu registrieren.

Noch bis zum 21. Dezember bietet der Landkreis Oldenburg über seine Mobilen Impfteams die Möglichkeit der Impfung für seine Bürger. Danach werden die Impfambulanzen geschlossen.

„Hintergrund dazu ist, dass Bund und Land die Finanzierung der mobilen Impfteams einstellen“, erklärte Landrat Christian Pundt am Montag in einer Pressemitteilung.

Die mobilen Impfteams waren in der Akutphase der Pandemie zur Unterstützung des Hausarztsektors eingerichtet worden. Diese Unterstützung sei jetzt nicht mehr notwendig, so die Kreisverwaltung. Daher seien landesweit ab dem kommenden Jahr keine mobilen Impfteams oder Impfambulanzen mehr vorhanden. Zukünftig würden Covid-Impfungen ausschließlich über die Hausarztpraxen angeboten.

Die Impfteams des Landkreises sind im Dezember letztmalig an folgenden Tagen im Einsatz:

Wildeshausen: Montag, 5. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Alte Feuerwehr, Huntestraße 47a.

Wardenburg: Dienstag, 6. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Bürgerhaus, Am Everkamp 3.

Ahlhorn: Samstag, 10. Dezember, 10 bis 16 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus, Katharinenstraße 15.

Neerstedt: Montag, 12. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Haus der Generationen, Schulweg 1b.

Hude: Montag, 19. Dezember, 13 bis 18 Uhr, Kulturhof, Parkstraße 106.

Harpstedt: Mittwoch, 21. Dezember, 12 bis 16 Uhr, Schulstraße 25.

In der Ständigen Impfambulanz in Ganderkesee, Grüppenbührener Str. 7/Raiffeisenstraße sind die Impfungen von Montag bis Mittwoch jeweils in der Zeit von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 13 bis 17.30 Uhr möglich. Außerdem am Donnerstag und Freitag von 12 bis 15.30 Uhr sowie von 16 bis 19.30 Uhr. Auch hier ist der letzte Termin am Mittwoch, 21. Dezember. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Das Impfangebot richtet sich entsprechend der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission und der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums vorrangig an Personen über 60 Jahre. Der Abstand von sechs Monaten nach der dritten Impfung oder einer Infektion ist hierbei zu beachten. Zudem richtet sich das Angebot an Personen mit Immunschwäche ab fünf Jahren. Außerdem gilt die Empfehlung für Kinder von fünf bis elf Jahren und für Personen mit durchlebter Corona-Infektion und bisher unvollständiger Immunisierung, teilt der Landkreis mit.