Corona: Besuchsverbot im Atrium

Leiter Knuth Maier-Preuß spricht von reiner Vorsichtsmaßnahme

+ Geschlossen: Zettel an der Eingangstür informieren Gäste, aber auch Lieferanten und Therapeuten über das Besuchsverbot im Atrium. Fotos: bor

Wildeshausen - Von Ove Bornholt. Angehörige dürfen die Bewohner des Seniorenheims Atrium am Wall in Wildeshausen zum Schutz vor dem Coronavirus nicht mehr besuchen. Die Einrichtung habe sich am Montag aus reinen Vorsichtsgründen und wegen der Gesundheit der durch den Erreger besonders gefährdeten älteren Menschen dazu entschlossen, keine Gäste mehr im Haus zu empfangen, teilte Leiter Knuth Maier-Preuß auf Nachfrage unserer Zeitung am Dienstag mit. Die Regelung gilt für alle Standorte der „almavita“-Trägergesellschaft (Regensburg, Heilbronn und Wildeshausen). Maier-Preuß betonte, dass „wir derzeit keinen Corona-Fall im Haus haben beziehungsweise nicht einmal ein Verdachtsfall vorliegt und diese Maßnahme wirklich nur zur Vorsicht dient“.