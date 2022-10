Corona-Ausbruch im Atrium in Wildeshausen: Fahrlässigkeit auf Führungsebene?

Von: Ove Bornholt

Im Blickpunkt: Der Corona-Ausbruch im „Atrium“ im März 2020 weckte bundesweit Interesse. © Archiv

Vor dem Amtsgericht Wildeshausen geht es seit Montag um Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz im Zuge des Corona-Ausbruchs im März 2020 im „Atrium“.

Wildeshausen – Zweieinhalb Jahre nach dem Corona-Ausbruch in der „Seniorenresidenz Atrium am Wall“ in Wildeshausen sind einige Vorfälle in der Einrichtung vorm Amtsgericht in der Kreisstadt verhandelt worden. Allerdings fiel am Montag noch kein Urteil, weil ein wichtiger Zeuge fehlte. Die Richterin deutete jedoch an, dass einige Vorwürfe nicht zuträfen, sie aber teilweise eine Fahrlässigkeit des verantwortlichen Personals für begründbar hält.

Der Landkreis Oldenburg hatte wegen angeblicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und die Quarantänebestimmungen Bußgelder gegen den damaligen Einrichtungsleiter und den Geschäftsführer verhängt. Es handelte sich um einen niedrigen und einen mittleren vierstelligen Betrag. Dagegen hatten beide Widerspruch eingelegt, weswegen nun in einem sogenannten Ordnungswidrigkeiten-Verfahren verhandelt wurde.

Mehrere Vorwürfe des Landkreises

Konkret geht es darum, dass ein Ehepaar für einige Tage gemeinsam auf seinem Zimmer belassen worden sein soll, obwohl eine Person mit dem Coronavirus infiziert war. Außerdem soll eine demente, ebenfalls positiv getestete Bewohnerin nachts nicht eingeschlossen worden sein, sodass sie über die Gänge wandern konnte. Des Weiteren geht es um einen sogenannten „Tunnel“, durch den das Personal zum Raucherbalkon gehen konnte.

Bei dem Ausbruch Ende März 2020 waren viele Mitarbeiter und Bewohner infiziert worden. Acht Senioren starben. Der Landkreis hatte in einer Pressemitteilung kritisiert, dass „die verhängten Maßnahmen nicht zu 100 Prozent umgesetzt wurden“, und Anzeige erstattet. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg ermittelte, kam jedoch zu „keinem konkreten Verdacht auf die Begehung von Straftaten der fahrlässigen Körperverletzung oder der fahrlässigen Tötung“, wie es auf Anfrage unserer Zeitung hieß.

Erste Wochen der Pandemie verliefen sehr chaotisch

Der ehemalige Einrichtungsleiter schilderte, wie chaotisch die ersten Wochen der Pandemie verliefen. Er berichtete über den Mangel an Schutzkleidung und Testmöglichkeiten, die Personalknappheit und eine sich stündlich wandelnde Lage. Auf sein Drängen hin habe der Landkreis schließlich Ende März eine Massentestung veranlasst. Dabei stellte sich heraus, dass 23 der 51 Bewohner und 18 der 41 Mitarbeiter infiziert waren.

„Wir haben die Zimmer mit roten und grünen Punkten gekennzeichnet, für positiv und negativ“, berichtete der damalige Einrichtungsleiter. Das Ehepaar sei erst nicht getrennt worden, weil der Sohn als Betreuer dies untersagt habe. Die demente Frau sei nachts ausgerastet, sodass der Pflegedienst sie aus der Not heraus aus ihrem Zimmer gelassen habe. Er habe sich dafür eingesetzt, sie in eine psychiatrische Fachklinik einzuweisen. Das sei aber nicht erfolgt. Was das Rauchen auf dem Balkon angeht, sei das getrennt erfolgt. Er berichtete von Stellwänden auf dem Flur zur Trennung der positiv und negativ getesteten Mitarbeiter. Die Einrichtung dieses sogenannten „Tunnels“ sei in Absprache mit dem ärztlichen Leiter des Gesundheitsamts erfolgt. „Es war ein Lernweg auf beiden Seiten. Die Hilflosigkeit des Gesundheitsamts habe ich bemerkt“, sagte er.

Der Mann führte aus, die Pflegedienstleitung sei ihm unterstellt gewesen, wenn es um wirtschaftliche Dinge ging. Aber die Abläufe im Pflegedienstbereich habe er nicht angeordnet.

Wichtiger Zeuge soll noch gehört werden

Die damals zuständige Pflegedienstleiterin hatte die Tätigkeit nur übergangsweise übernommen, weil ihre Vorgängerin gekündigt hatte. Sie konnte sich nach zweieinhalb Jahren nicht mehr an viele Details erinnern. Die Anweisungen des Gesundheitsamts habe der Einrichtungsleiter an sie weitergegeben.

Der ebenfalls beschuldigte Geschäftsführer sagte: „Alles, was angeordnet wurde, haben wir umgesetzt.“ Er habe dies aber nicht kontrollieren können, da sein Arbeitsplatz in Bayern war. Er war für drei Einrichtungen zuständig. Bestimmte Anordnungen wie das Einschließen der dementen Bewohnerin habe man kritisch gesehen.

Der ärztliche Leiter des Gesundheitsamts soll nun gehört werden. Das Verfahren geht im November weiter.