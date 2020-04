Nach Seioren-Auszug aus dem Atrium: Nun auch Infizierte in neuem Heim

Wildeshausen – Offenbar sind am Freitag zwei Senioren der aus dem Atrium am Wall evakuierten Gruppe der nichtinfizierten Bewohner positiv auf Corona getestet worden. Eine offizielle Bestätigung dazu gibt es nicht, aber Angehörige berichten, dass sie diese Ergebnisse bekommen haben. Über weitere Infektionen von Pflegern ist derzeit nicht bekannt.

Wie berichtet, waren 15 Bewohner der Seniorenresidenz am Donnerstag in das neue Gästehaus des Berufsförderungswerkes Weser-Ems (BfW) in Bookholzberg verlegt. Die Transporte erfolgen per Bus und für Liegendtransporte durch Unterstützung der Rettungsdienste. Im BfW sollten die Senioren nach Angaben der Kreisverwaltung weiter unter Quarantäne gestellt und in Einzelzimmern untergebracht werden. „Alle Vorkehrungen für eine umfängliche Pflege wurden getroffen“, hieß es.

Offenbar verlief aber der Bustransport nach Bookholzberg chaotisch. Ein Bewohner berichtete seinen Angehörigen, dass sich einige Senioren die Atemschutzmaske vom Gesicht gerissen hätten, um ungestört miteinander sprechen zu können.

Senioren in Bookholzberg derzeit alle auf ihren Zimmern

Derzeit müssen wohl wieder alle Senioren in den Zimmern bleiben. Sie wurden erneut getestet. Nach Angaben von Angehörigen sollten die zwei neuinfizierten Personen wieder nach Wildeshausen gebracht werden.

Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Landkreis Oldenburg ist am Freitag von 146 auf 159 bestätigte Fälle einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2, gestiegen. Davon gelten 45 Personen als wieder genesen, teilte der Kreis mit. Somit bleiben 114 an Covid-19 Erkrankte. Diese und weitere 220 Personen befinden sich in häuslicher Isolation /Quarantäne. Bei den 114 Erkrankten handelt sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (8), Dötlingen (2), Hude (9), Hatten (4), Großenkneten (2) und Wardenburg (15) sowie der Stadt Wildeshausen (74).