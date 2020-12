Corona: 141 Infizierte in Wildeshausen

Wildeshausen – Der Anstieg der Corona-Infektionen in der Stadt Wildeshausen scheint weiterhin ungebremst zu sein. Im Registrierungszeitraum von Dienstag auf Mittwoch nennt der Landkreis Oldenburg 16 neue Fälle.

Damit sind in der Kreisstadt aktuell 141 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Deutlich mehr als in den anderen kreisangehörigen Gemeinden. So gibt es in Ganderkesee derzeit 74 Infizierte, in Großenkneten sind es 56, in Harpstedt 38, in Hatten 30, in Hude 24, in Dötlingen 23 und in Wardenburg 22.

Zwei Tote im Landkreis

Unterdessen sind zwei weitere Patienten aus dem Landkreis im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Es handelt sich um zwei Frauen, eine 80-Jährige aus der Gemeinde Hatten und eine 83-Jährige aus der Gemeinde Hude. Damit gibt es insgesamt 38 Covid-19-assozierte Todesfälle im Landkreis. 14 Tote haben in der Kreisstadt gelebt.

Die Gesamtzahl der registrierten Infektionen beträgt aktuell 2 231 bestätigte Fälle (inklusive genesener und verstorbener Personen) einer Covid-19-Erkrankung, hervorgerufen durch das Virus Sars-CoV-2 (Stand Mittwoch um 12 Uhr). 1 785 Menschen gelten als wieder genesen. Somit gibt es aktuell 408 registrierte mit dem Coronavirus infizierte Bürger. In Quarantäne befinden sich derzeit im Kreisgebiet 911 Personen. Über 260 Fälle sind diffus verteilt.

Inzidenzwert steigt deutllich

Zu den definierbaren und eingrenzbaren Infektionsschwerpunkten gehören weiterhin die Fleisch- und Schlachtbranche (43 Fälle) und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet (90 Fälle). Die kumulative Sieben-Tage-Inzidenz stieg deutlich auf 126,1 auf 100 000 Einwohner mit Stand Mittwoch um 9 Uhr). Einen Tag vorher lag sie noch bei 104,7. Aus den Nachbarkreisen werden folgende Inzidenzwerte gemeldet. Diepholz: 105, Vechta: 166,7, Stadt Delmenhorst: 188,2 und Cloppenburg: 190,4. Der Wert im Land Niedersachsen liegt bei 105,9.