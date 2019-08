Rund 150 Kinder genießen den Auftakt des „Hammer-Sommers“ an der Hunte

Vergangenes Jahr niedrige Temperaturen und Regen, dieses Jahr Hitze und Sonne – die Organisatoren zeigten sich ebenso begeistert wie die Kinder und Jugendlichen von den Bedingungen am Freitagnachmittag auf der Burgwiese beim zweiten „Hammer-Sommer an der Hunte“.

Wildeshausen – Komplett alkoholfrei, aber mit viel Geschmack und Kreativität waren die Angebote an den verschiedenen Stationen. Die Veranstaltung wurde vom Präventionsrat der Stadt Wildeshausen organisiert und bot den Kindern eine Menge Spaß.

Dicht umlagert war der Airbrush-Tattoo-Stand von Tobias „M.“ aus Oldenburg. „Das sind wir gewohnt“, sagte er entspannt, während er das nächste Motiv auf einen Arm sprühte. Toni (11) hatte sich für einen Wolf entschieden. Und weil Saskia, Leon und Larissa aus der sechsten Klasse der Hauptschule die besten Freunde sind, hatten am Ende alle einen Wolf auf dem Arm. „Cool“, entfuhr es ihnen angesichts des wilden Tieres, das nun etwa drei Tage auf der Haut hält – bei guter Pflege und wenig rubbeln sogar ein wenig länger.

An der alkoholfreien Bar war auch eine Menge los. Enie (11) und Karlotta holten sich dort gerade einen Mango-Orangensaft. „Nur die Wespen stören ein wenig“, berichtete Maria Rüschendorf von der Fachstelle Sucht der Diakonie.

+ „Tobias M.“ sprüht Toni ein Wolf-Tattoo. © dr

Nebenan nahmen mehrere Gruppen am Parkour teil. Dazu gehörten Disziplinen wie Luftgitarre spielen, Sackhüpfen und ein Quiz. „Bislang hatten wir zehn Teams“, so Sarah Hartmann, die zusammen mit den Kindern am Upcycling-Stand Toilettenpapierrollen zu kleinen Eulen umwandelte. „Die sind doch niedlich“, fand sie.

Es gab viele weitere Angebote. So beispielsweise die Graffitiwände, die in der Regel von Jungen umlagert wurden, eine Tischtennisplatte und einen Hot-Dog-Stand. Am Abend ging die Veranstaltung dann in eine Party mit Musik über. Darüber berichten wir am Montag.