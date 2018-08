Pkw contra Reh – und kein Ende absehbar

Von allen Tierarten sind Rehe am häufigsten in Kollisionen mit Fahrzeugen verwickelt. Im Landkreis Oldenburg machen Wildunfälle rund 30 Prozent aller aufgenommenen Verkehrsunfälle aus.

Landkreis - 889 Wildunfälle hat die Polizei im vergangnen Jahr im Kreisgebiet protokolliert. „Vorrangig wurden Rehe Opfer der Kollisionen, da diese Tiere flächendeckend im Kreisgebiet vorkommen. Aber auch Wildschweine und Damwild waren beteiligt. Die Zahl von Unfällen mit kleineren Wildtieren wie Fuchs, Hase oder Marder spielen statistisch kaum eine Rolle, obwohl häufig Kadaver der Kleintiere an den Straßen zu sehen sind“, heißt es in der Auswertung, die die hiesige Verkehrswacht zusammen mit der Jagdbehörde des Landkreises Oldenburg und der Polizei jetzt vorlegt.

„Nach wie vor gilt die Aussage: Da wo Wald ist, ist auch mit Wildtieren zu rechnen“, resümieren die Verfasser. Im Vergleich zu nördlich angrenzenden Landkreisen – hier werden teilweise weitaus weniger Zusammenstöße mit Wild registriert – beträgt der Waldanteil in der hiesigen Region etwa 20 Prozent der der Gesamtfläche, während er in den angrenzenden Bereichen bei zehn Prozent oder weniger liegt.

Deutlich wird dies an den Zahlen aus einigen Landkreisgemeinden: In Harpstedt oder Dötlingen – Bereiche mit einem hohen Waldanteil – sind Wildtiere an fast der Hälfte aller Verkehrsunfälle beteiligt. In der Gemeinde Großenkneten oder der Landgemeinde Wildeshausen ist das Risiko, mit einem Wildtier zu kollidieren, höher als in Wardenburg, Hatten oder Ganderkesee. Durch das Kreisgebiet verlaufen drei Autobahnen mit einer entsprechenden Anzahl von Auf- und Abfahrten und auch hier verirren sich Wildtiere, sodass 2017 auf diesen Fernstraßen trotz Zäunen 38 Kollisionen in die Statistik einfließen.

Wildunfälle machen knapp 30 Prozent der insgesamt 3 602 polizeilich registrierten Unfälle des vergangenen Jahres aus. Diese Quote ist seit geraumer Zeit und trotz vielfacher präventiver Maßnahmen konstant geblieben, heiß es in dem Bericht weiter. „Vergleiche auf Kreis- oder Gemeindeebene führen letztlich zu keinem Lösungsansatz, da jeder Bereich völlig anders strukturiert ist und daher unterschiedliche Verkehrsverhältnisse ausweist“, geben die Verfasser zu bedenken. Dies gelte auch für die knapp 230 Jagdreviere im Einzugsgebiet. Denn: „Während das Reh überall seinen Lebensraum findet, fühlen sich Schwarz- und Damwild nur in bestimmten Revieren wohl. Hier spielen die geschlossenen Waldflächen der Landesforsten eine entscheidende Rolle, da dieser Lebensraum manchen Arten sehr entgegenkommt.“

Menschen ignorieren die Warnzeichen

Seit Jahrzehnten stehen Polizei, Verkehrswacht, Straßenverkehrsbehörden, Jagdbehörde und die Jägerschaft vor der Frage, wie man den steigenden Zahlen entgegenwirken kann. Fakt sei, dass trotz schwindenden Lebensraumes die sich die Bestände des Schalenwilds (wie eben Reh, Wildschwein und Damhirsch) vor Ort nach oben entwickeln. Die steigenden Abschusszahlen in den hiesigen Revieren machten dies ebenfalls deutlich, heißt es weiter. Dies zeige vor diesem Hintergrund das Bemühen der Jäger, dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Als vor einigen Jahren ein Abwärtstrend bei den Wildunfällen zu erkennen war, war die Aktion „Dreibeine gegen Wildunfälle“ durchaus dafür verantwortlich, denn die aufgestellten roten Böcke waren im Straßenraum bis dahin unbekannt und richteten sich direkt an die Autofahrer. Nach einer gewissen Zeit war dieser Effekt verschwunden und die Zahlen der Kollisionen stieg wieder an.

Unverändert ereignen sich die meisten Zusammenstöße zwischen Mensch und Tier bei Dämmerung und Dunkelheit. „Besonders hoch ist die Gefahr, mit einem Reh oder Damhirsch zu kollidieren, in den Monaten November bis Januar. In den Spätsommermonaten werden durchschnittlich nur halb so viele Zusammenstöße registriert“, erläutern die Experten. Und dies hat einen ganz erklärlichen, und bereits nachgewiesenen Hintergrund: Die Tiere haben ein anderes Sehvermögen als Menschen. Bemerken Rehe oder Hirsche am Fahrbahnrand stehend eine Gefahr, so blicken sie direkt in deren Richtung.

Von den Fahrzeugen werden sie dabei aber derart geblendet, dass ihr Sehsinn für einen bestimmten Zeitraum „ausgeschaltet“ wird. „Das Tier verlässt sich nun auf seinen Geruchssinn, der ohnehin besser ausgebildet ist als das Sehvermögen und wird seinen Weg über die Straße fortsetzen“, berichtet die Verkehrswacht weiter. Daher seien letztlich auch die hohen Erwartungen, die in die an Leitpfosten angebrachten blauen Reflektoren gesetzt worden waren, enttäuscht worden. Mittlerweile sind sie zwar an fast allen Straßen im Kreisgebiet vorhanden. Dennoch ist die Zahl der Wildunfälle steigend. „Über die Wirkung sind sich derzeit bundesweit die Fachleute nach zahlreichen unterschiedlichen Versuchen einig, dass sie als Maßnahme zur Verhinderung der Unfälle nicht geeignet sind“, berichtet die Verkehrswacht.

+ Ihre Wirkung verloren haben die roten Dreibeine, die vor Wildunfällen warnen. Die Autofahrer ignorieren sie. © dpa

„Kollisionen mit Wildtieren, trotz ihrer Häufigkeit, stehen naturgemäß nicht so im Fokus wie Unfälle mit schwerwiegenden Folgen. Zu einem großen Prozentsatz geht es ausschließlich um die Regulierung des Schadens mit den Versicherungen, da Wildtiere ja herrenlos sind“, fassen Polizei, Verkehrswacht und Jagdbehörde abschließend zusammen.

Deswegen werde man sich der Thematik weiterhin annehmen. Vergleichsweise drastische Lösungen seien dabei denkbar: „Wenn alles andere nicht hilft, so muss dort, wo die Zahl der Unfälle mit Wildtieren sehr hoch ist oder plötzlich eine deutliche Zunahme entsteht, notfalls auch über eine Erhöhung des Abschusses diskutiert werden.“

Dies erfordere aber zuvor Gespräche mit allen Betroffenen. Diese soll möglichst bald ein „runder Tisch“ ermöglichen, denn auch das Leiden der Tiere durch die Unfallverletzungen spiele dabei eine tragende Rolle.