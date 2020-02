Computer kennt das Feld genau

Landwirte können mit moderner Technik Pflanzen düngen und Umwelt schützen

+ Steuerung mit modernster Technik: Bastian Kammann am Monitor eines Ackerschleppers. Foto: dr

Wildeshausen – Bauern stehen immer wieder in der öffentlichen Kritik. Der Vorwurf: Sie überdüngen ihre Felder, versprühen giftige Pflanzenschutzmittel, treiben Raubbau an Flächen, fahren mit ihren Ackerschleppern die Straßen kaputt und verdichten das Erdreich. Die Realität sieht jedoch in der Regel anders aus – und die Zukunft dürfte das weiter bestätigen. So auf jeden Fall die Einschätzung des größten Landmaschinenhändlers in der Region, der Wildeshauser Traditionsfirma Schröder, die seit 210 Jahren besteht.