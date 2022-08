Warnung vor starkem Gewitter: Wildeshausen wohl verschont

Von: Dierk Rohdenburg

Der Wetterdienst warnt vor starkem Gewitter in der Region. © dpa

Wildeshausen – Nach der Hitze kommen die Unwetter. Für den Landkreis Oldenburg gab es für Freitag bis um 18 Uhr eine amtliche Warnung vor einem starkem Gewitter. Dann wurde die Warnung aber abgeschwächt.

Laut der Notfall-Informations- und Nachrichten-App (NINA) die sich auf die Nachrichten des Deutschen Wetterdienstes bezieht, wurde für die Stadt Wildeshausen, die Gemeinde Colnrade sowie die umliegende Region südlich davon davor gewarnt, dass Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 25 Liter auf den Quadratmeter niedergehen könnte. Es könnten Windböen mit Geschwindigkeiten mit bis zu 60 Stundenkilometern auftreten.

Das Geschehen wurde als „markantes Wetter“ eingestuft. Das ist eine Stufe vor einer Unwetterwarnung und zwei Stufen vor extremem Unwetter. Mittlerweile ist aber auch diese Einstufung zurückgenommen worden. Somit ist zunächst nur die übliche Vorsicht geboten. Die Meldungen werden allerdings laufend aktualisiert und könnten sich wieder verschärfen.

Nach der Gewitterneigung soll sich der Samstag in Niedersachsen und Bremen von seiner etwas besseren Seite zeigen. Zwar treten im Osten von Niedersachsen weiterhin Schauer und örtlich auch Gewitter auf, im restlichen Land wechseln sich Sonne und Wolken aber ab. An der Nordsee wird es im Verlauf des Tages freundlicher, die Temperaturen liegen zwischen 23 Grad in Emden und 26 Grad in Wolfsburg. Im ganzen Land weht ein schwacher bis mäßiger Wind, der auf den ostfriesischen Inseln etwas auffrischt.

Der Sonntag selber zeigt sich dann schließlich von seiner freundlichen Seite mit angenehmen Temperaturen um 23 Grad in Bremen und Niedersachsen, was die Wildeshauser für die Konzerte des Spielmannzuges und der Beat & Brassband ab 11.30 Uhr in der Konzertmuschel erfreuen dürfte. Ab 15 Uhr tritt zudem die Speelkoppel Düngstrup mit Sketchen in der Konzertmuschel auf. Beide Veranstaltungen können kostenlos besucht werden.