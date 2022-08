Wildeshauser Ratsfrau Claudia Gladen wechselt zur CDW

+ © UWG Claudia Gladen wechselt von der UWG zur CDW. © UWG

Wildeshausen – Claudia Gladen, bisher Ratsfrau der UWG-Fraktion im Wildeshauser Stadtrat, hat am Mittwoch aus „parteipolitischen und persönlichen Gründen“ mit sofortiger Wirkung einen Fraktionswechsel hin zur CDW vorgenommen.

Davon hat sie Bürgermeister Jens Kuraschinski per E-Mail informiert. Im gleichen Atemzug bedankte sie sich aufrichtig für die „vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit der Fraktion der UWG in den vergangenen Jahren“.

Gladen hatte seit 2016 zunächst im Hintergrund der Wählergemeinschaft gewirkt und sich unter anderem um die Social-Media Aktivitäten gekümmert. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde sie als UWG-Vertreterin in den Stadtrat gewählt. So richtig zufrieden war sie in den vergangenen Monaten jedoch nach eigenen Angaben nicht mit der Organisation der Fraktionsarbeit sowie der Vorbereitung der politischen Themen. „Ich habe mich von den Fraktionsmitgliedern nicht so mitgenommen gefühlt, war oft nicht so gut im Thema, wie es mir wichtig ist“, nennt Gladen einen Grund, zur CDW zu wechseln. Sie hätte sich zudem gewünscht, dass in der Sommerpause programmatisch vorgearbeitet wird.

Schon lange gute Kontakte zur CDW-Fraktion

Mit Mitgliedern der CDW-Fraktion verbindet die 49-Jährige langjährige Freundschaften, zudem schätzt sie die ihrer Meinung nach dort vorherrschende umfassende Informationsarbeit. Für den Fraktionsvorsitzenden Jens-Peter Hennken, so Gladen, habe sie bereits bei dessen Bürgermeisterwahlkampf im Kompetenzteam mitgewirkt. „Ich möchte meine Sache gut machen“, betonte die Politikerin. „Ich möchte nicht fünf Jahre im Rat unzufrieden sein.“

Während der UWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Kolloge am Mittwoch telefonisch nicht zu erreichen war, begrüßte Hennken Gladens Entscheidung. „Alle sollen sich bei der Ratsarbeit wohlfühlen. Von daher ist der Schritt nur konsequent.“ Inhaltlich seien die CDW-Fraktion und Gladen ohnehin oft schon einer Meinung gewesen. Die Ratsfrau sei auf jeden Fall eine Verstärkung.

Mehrheitsverhältnisse könnten sich ändern

Das könnte auch gelten, was die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat angeht. Die CDW-Fraktion hat mit dem Übertritt Gladens fünf Mitglieder. Sie ist somit ebenso stark wie die CDU-Fraktion und die Gruppe aus Grünen und Linkspartei. Somit könnte es zu einer erneuten Entscheidung über einen zweiten Sitz im Verwaltungsausschuss kommen. Vor wenigen Monaten hatten die Grünen per Losentscheid den zweiten Sitz gewonnen, weil die CDU zwei Ratsmitglieder verloren hatte. Bekanntlich hatten Günter Lübke und Bodo Bode die Fraktion „pro Wildeshausen“ gegründet. Jetzt könnte es eine erneute Losentscheidung geben und damit neue Mehrheitsverhältnisse in dem nicht öffentlich tagenden Gremium, das oftmals wichtige Weichenstellungen darüber vornehmen kann, ob Themen im Rat zur Abstimmung gestellt werden sollen.