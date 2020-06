Citroën landet im Kornfeld

von Ove Bornholt schließen

Nur leichte Verletzungen hat ein 36 Jahre alter Wildeshauser erlitten, der am Montag gegen 18.30 Uhr mit seinem Citroën von der Glaner Straße im Bereich Wildeshausen abgekommen ist. Der Unfall ereignete sich außerorts in Fahrtrichtung Großenkneten. Der Mann hatte laut Polizei übersehen, dass der Fahrer im Wagen vor ihm bremste um abzubiegen, und musste daraufhin schnell ausweichen. Dabei verlor der 36-Jährige offensichtlich die Kontrolle über sein Auto, rammte einen Baum und kam erst in einem Kornfeld an der Straße zum Stehen. Ein Rettungswagen brachte den Wildeshauser ins Krankenhaus. Der Schaden am Auto beträgt laut Polizei rund 1 000 Euro. Foto: Strömer