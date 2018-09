„Circus Busch“ bietet „Festival der Artisten“

Premiere auf dem Festplatz an der Ottostraße

+ © Circus Busch Talina zeigt unter der Zirkuskuppel schwebend Akrobatik am Ring und mit Tüchern. © Circus Busch

Wildeshausen - Ab heute ist ein Zirkus mit großem Namen in kleinem Zelt auf dem Festplatz an der Ottostraße in Wildeshausen zu Gast. Der „Circus Busch“ aus Berlin kündigt im Rahmen eines zweistündigen Programms ein „Festival der Artisten“ an. Premiere ist heute ab 17 Uhr mit einer Familienvorstellung, bei der die Logenplätze 15 Euro und alle anderen Sitze zehn Euro kosten.