Christine Vieth ist neue Pastorin in Wildeshausen

Von: Marten Vorwerk

Teilen

Christine Vieth ist die neue Pastorin der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Wildeshausen. © Martsch-Grunau

Die 37-Jährige beerbt Beatrix Konukiewitz und übernimmt in der Kreisstadt eine halbe Stellte. Eine andere halbe Stelle bekleidet sie weiterhin in der Kirchgemeinde in Ahlhorn.

Wildeshausen/Ahlhorn – „Morgens hältst du in einer Kita einen Gottesdienst, mittags steht ein Trauergespräch an und nachmittags Konfirmandenunterricht – diese Abwechslung macht meine Arbeit aus“, schwärmt die Pastorin Christine Vieth von ihrem Beruf. Sie tritt bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Wildeshausen die Nachfolge von Beatrix Konukiewitz an, die wie berichtet in den Ruhestand gegangen ist. Die 37-Jährige startet am 16. August mit ihrer Arbeit in der Kreisstadt.

Bisher war Vieth als Pastorin bei der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in Ahlhorn aktiv und wird es dort auch bleiben. Sie wechselt im Großenkneter Ortsteil von einer ganzen auf eine halbe Stelle. Die andere halbe Stelle bekleidet sie dann in der Kreisstadt. „Die Kirchenpolitik hat entschieden, dass in Ahlhorn eine halbe Stelle reicht. Ich wollte aber weiterhin mehr machen. Deswegen beginne ich in Wildeshausen“, erzählt Vieth im Gespräch mit unserer Zeitung.

Vieth versucht sich Termine so einzuteilen, dass sie nicht ständig 15 Kilometer hin und her fahren muss

Nun muss sie also pendeln, 15 Kilometer liegen zwischen den beiden Kirchengemeinden. „Ich werde versuchen, die Termine in den jeweiligen Orten hintereinander zu legen, damit ich nicht ständig hin und her fahre“, erklärt Vieth. Die Wege werde sie teilweise mit dem Fahrrad bewältigen. „Die Strecke dauert mit Ab- und Anschließen und Durchatmen etwa eine Stunde. Das wird also nicht immer gehen“, so die 37-Jährige realistisch. Dafür fehle einfach die Zeit.

Vieth ist jemand, das sagt sie von sich selber, der gerne nah dran ist an den Menschen. „Ich möchte den Leuten verständlich machen, warum wir etwas so und so machen“, sagt die Mutter eines neunjährigen Sohnes. In Ahlhorn sei „das Dörfliche“ etwas Besonderes. „Ich treffe Familien hier immer wieder – durch die Arbeit in der Kita oder beim Konfirmandenunterricht. Das ist schön.“ Vieth glaubt, dass das in Wildeshausen bald ähnlich sein wird, „wenn ich erst einmal ein paar Jahre dort bin“.

Theologie-Studium in Münster und ein bewegendes Jahr in Brasilien

Seit 2018 arbeitet die 37-Jährige in Ahlhorn. Zuvor studierte Vieth Theologie in Münster und absolvierte danach ihr Vikariat (evangelische Pfarrausbildung). Gespräche und Gedanken über Kirche und Religion waren schon als Kind Teil ihres Lebens. „Meine Mutter ist Religionslehrerin. Eigentlich wollte ich das auch werden. Aber mir hat das zweite Fach gefehlt. Also habe ich mich für das Theologie-Studium entschieden“, erklärt die neue Wildeshauser Pastorin.

Nach der Schule war sie ein Jahr lang in Brasilien und besuchte dort unterschiedliche Kirchen in einem Armutsviertel. Der Glauben sei dort offener gelebt worden als in Deutschland, berichtet sie über ihre Zeit in Südamerika. „Die Menschen waren für das dankbar, was sie hatten – auch wenn das beim Essen nur drei Teller für acht Leute waren.“

Nun ist Vieth bereit für ihre neue Aufgabe in der Kreisstadt. „Ich freue mich auf den Austausch im Pfarrteam. Der fehlt in Ahlhorn etwas, weil ich allein bin“, sagt sie und meint damit die zukünftige Zusammenarbeit mit den beiden langjährigen Wildeshauser Pastoren Lars Löwensen und Markus Löwe. Bevor die Zeit in Wildeshausen beginnt, geht es für Vieth mit ihrer Familie aber erst einmal für eine Woche in den Urlaub nach Schweden.